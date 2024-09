Juanma Moreno abandona la Moncloa «con las manos vacías»

«No sé exactamente para qué me convoca», decía Juanma Moreno antes de entrar en el Palacio de la Moncloa. El presidente de la Junta de Andalucía tenía el «convencimiento» de que «no iba a salir nada» de la reunión. El líder de los populares andaluces ve por parte del «sanchismo» una estrategia de desgaste general de sus adversarios políticos y, en particular» de él, que transmite una versión más moderada dentro de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. Una especie de trama para allanar el camino a un nuevo adelanto electoral al que incluso puso fecha: en menos de un año.

Y nada de eso cambió tras su encuentro con Pedro Sánchez. Una parte no quería negociar nada y la otra se conformaba con la foto de rigor. Así es imposible no ya pactar algo, sino entablar un diálogo sensato, pese a la parafernalia que rodea este tipo de citas. De hecho, Moreno llegó portando de forma bien visible dos copias de un documento titulado: «Andalucía, por la igualdad. Reclamaciones pendientes y nuevas propuestas al Gobierno de España».

Moreno compareció después de más de dos horas de charla «no desagradable» con Sánchez. «Salgo sin ningún compromiso concreto, con las manos vacías», lamentó Moreno, que reiteró lo sabido. Primero, que la vía de la Conferencia de Presidentes era «más operativa» y, aunque salió con la promesa de que habrá una convocatoria «inminente», lo cierto es que han pasado 785 días de la última. El presidente de la Junta pidió encarecidamente a Sánchez que retire esa «financiación singular» para Cataluña, una petición «expresa» en nombre de una «inmensa mayoría de andaluces» porque Andalucía sería «la gran pagana del cupo cedido a los separatistas». De hecho, cifró en 6.000 millones de euros la pérdida en recursos, por lo que apeló a la «cohesión, la solidaridad y la igualdad» entre territorios por mucho que desee lo mejor para Cataluña, «la comunidad con más lazos con Andalucía». Si no lo hace, Moreno asegura que hará valer el peso de Andalucía para que no haya «españoles de primera y de segunda».

«Ya estamos compitiendo con otras regiones con una mano a la espalda»

Igualmente, el presidente de la Junta reclamó que en el orden del día de la Conferencia de Presidente se incluya el sistema de financiación. Según Moreno, Sánchez le aseguró que va a buscar «la fórmula» para que otros territorios no salgan perdiendo. Negó que el presidente del Gobierno haya ofrecido una quita de la deuda y dejó claro que quiere «poner las cartas boca arriba» para todos, de ahí la petición de multilateralidad en las decisiones que afectan a todos , «sin egoísmo». Precisamente por esta razón, Moreno explicó que no trató ayer la reclamación de un fondo de compensación por la infrafinanciación. «Estamos competiendo con una mano atada a la espalda, dijo en referencia a los 1.500 millones de euros que lleva Andalucía sin recibir, pese a que le corresponden, desde hace catorce años.

Moreno trató de resumir el centenar de reclamaciones que presentó a Pedro Sánchez, poniendo especial énfasis en el problema de la migración y en la necesidad de establecer una «máxima coordinación, transparencia y cooperación económica», así como poner «más empeño en el control de fronteras» para contar con una migración controlada y necesaria.

La demanda de la revisión de infraestructuras de transporte, así como la finalización de obras hidráulicas de interés del Estado que son básicas en el actual periodo de sequía, y un repaso por otros agravios como la menor financiación de la dependencia o el desempleo fueron reivindicaciones sin respuesta .