Retenido tras una posible agresión sexual en plena calle en Sevilla

Un hombre ha sido detenido por una presunta agresión sexual contra una joven ocurrida este domingo en el barrio sevillano de Los Remedios, según ha informado a EFE un portavoz de la Policía Nacional.

De momento este cuerpo policial no ha ofrecido más detalles sobre los hechos que, ha adelantado ABC, habrían ocurrido sobre las 17:30 horas en el entorno de la avenida Virgen de Luján, en la zona de un parque donde el arrestado habría cometido la agresión sexual.

Según este medio, el presunto autor, de 31 años, habría intentado huir pero pudo ser retenido por un ciudadano hasta la llegada de la Policía.