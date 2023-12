Rodríguez de la Borbolla cree que el mediador "desvirtúa el papel del Gobierno"

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla ha sostenido este lunes que la figura de un verificador internacional para supervisar los acuerdos entre el PSOE y el partido independentista Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "desvirtúa el papel institucional" del Ejecutivo central. Así lo ha manifestado el expresidente andaluz en unas declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, en las que también ha indicado que, con las negociaciones entre socialistas e independentistas catalanes, "está en riesgo" la España autonómica, y así está sucediendo "cada día con una iniciativa distinta", según ha lamentado.

Rodríguez de la Borbolla ha incidido en subrayar que el PSOE no se presentó a las elecciones generales del 23 de julio "diciendo que iba a proponer una amnistía" a los encausados por el 'procés' independentista catalán, una cuestión sobre la que ha citado al expresidente del Gobierno Felipe González para señalar que viene a equivaler a "pedir perdón por haber hecho una cosa mal". Frente a ello, el expresidente de la Junta ha sentenciado que en octubre de 2017 se produjo un "golpe de estado" en Cataluña y "una cuestión institucional gravísima", y sobre la figura del verificador internacional que han acordado este pasado sábado el PSOE y Junts en la reunión que representantes de ambos partidos mantuvieron en la ciudad suiza de Ginebra --el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez-- ha indicado que le parece "poco serio".

"Si los representantes de un gobierno por sí mismos no tienen confianza en sí mismos, y piden la adveración de un tercero, me parece que es reconocer de entrada que están jugando a una cosa extraña, porque no están ejerciendo su papel de representantes institucionales de España", y "se someten a la opinión de un señor que no sé qué currículum tiene de solución de conflictos internacionales", ha manifestado José Rodríguez de la Borbolla para remarcar a continuación que lo que se da en España "no es un conflicto internacional", sino "una política puesta en marcha internamente desde un gobierno que debía representar y servir sólo al interés de todos los españoles, y que se pone al servicio de la opinión de un tercero", algo que "desvirtúa bastante el papel institucional del Gobierno", ha opinado. Por otro lado, ha criticado el papel del expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero en "el devenir de todo el conflicto catalán", y que este pasado domingo estuvo en Andalucía, recogiendo uno de los premios que con motivo del 4 de diciembre le ha concedido la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, presidida por el también expresidente de la Junta Rafael Escuredo y vinculada al PSOE-A, en un acto celebrado en Coria del Río (Sevilla) para el que José Rodríguez de la Borbolla no recibió "invitación oficial" para asistir, según ha apuntado.

José Rodríguez de la Borbolla ha señalado que Zapatero, "lamentablemente, es uno de los principales causantes de la situación del devenir de todo el conflicto catalán, porque alegremente" prometió "públicamente" al expresidente socialista catalán Pascual Maragall que desde el Gobierno de España aceptarían lo que se acordara en el Parlamento de Cataluña, en los años en los que se impulsó la reforma de su Estatuto de Autonomía. "Si se empieza por ahí, se empieza poniendo todos los ingredientes en el plato a quienes luego administran ese plato independentista", ha advertido el expresidente de la Junta, que ha defendido que él se mantiene, actualmente, "donde estaba antes de las elecciones generales, cuando se decía que no habría amnistía" y "que no habría referéndum" para Cataluña. "Eso era lo que decía mi partido", ha aseverado en alusión al PSOE.