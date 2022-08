La sequía pone en peligro la Cañada de los Pájaros, un humedal de Sevilla junto a Doñana

La Cañada de los Pájaros, un humedal de Sevilla junto al Espacio Natural de Doñana que fue creado en 1986 sobre una gravera abandonada, está en peligro por una sequía que es “más comprometida” que la del año pasado, según su director, Plácido Rodríguez, quien explica que en 2021 pudieron “tirar” del agua de los arroceros colindantes, que este año no han sembrado.

La laguna principal “debería tener una lámina de agua importante”, pero este año debido a la falta de precipitaciones y las altas temperaturas “tiene muy reducido su espacio”, algo que han subsanado limpiado tres lagunas más pequeñas y llenándolas con agua de un pozo.

“Mientras más agua o mientras más superficie de agua más animales vienen”, ha asegurado Plácido Rodríguez, que ha añadido que en invierno, cuando las condiciones de agua para los pájaros son mejores, se llegan a juntar 3.000 individuos de distintas especies.

“Cuando falta el agua todas las especies están en peligro, hasta la nuestra”, aunque Rodríguez ha explicado que las más amenazadas son la cerceta pardilla y la focha común, a las cuales procuran alimentar y proporcionar un espacio con agua durante el verano para “que puedan llegar a un número importante hasta la primavera siguiente y que así se puedan reproducir”.

“La naturaleza es algo que nos sostiene a todos y que tenemos que cuidarla cuando lo necesita”, ha dicho Rodríguez, que ha explicado que esta situación sería evitable pero que es un “proceso tedioso como todo lo que tenga que ver con la administración”.

Rodríguez se pregunta “si la administración tiene en cuenta que si tras cincuenta años de conservación, en los cuales la naturaleza no ha ido a mejor, es que está pasando algo, porque en algún sitio, alguien está fallando”.

Cualquier cosa, explica Rodríguez, tiene prioridad antes que la “conservación pura y dura” y añade que: “llevo mucho tiempo esperando ver un cambio a mejor y me voy a morir de viejo y no lo he visto”.

Ha lamentado que esta situación “no se prevea de un año para otro, seguimos poniendo parches hasta que un día esto reviente y ya no tenga solución”, y ha denunciado que “el verano que viene estaremos igual, esto es lo mismo que los incendios, si no lo trabajas en invierno en verano te quemas”.

“Doñana está seca y muerta, aunque vuelva a tener agua le queda muy poca vida”, ha dicho Plácido Rodríguez sobre las aves que reciben huyendo del Parque Nacional de Doñana buscando algún sitio cercano con agua.

LA DEHESA DE ABAJO

La Dehesa de Abajo, muy cercana a la Cañada de los Pájaros, se encuentra en una situación parecida de escasez de agua, también más acusada que el año pasado, debido al periodo de sequía prolongado actual.

La reserva natural surgió tras la construcción del dique sobre el arroyo Majaberraque para la construcción de la carretera de Puebla del Río a Isla Mayor y no se trata de un humedal permanente, sino temporal, que se caracteriza por su estiaje tardío.

Por su proximidad al entorno de Doñana y su carácter semipermanente en buena parte del año, esta reserva natural ha servido, en muchas ocasiones, de refugio y cría de numerosas aves acuáticas.