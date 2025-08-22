Los toldos llegan al casco histórico de Sevilla el 22 de agosto

La primera fase de instalación de los toldos en la Avenida de la Constitución, en pleno casco histórico de Sevilla capital, ha concluido en la madrugada de este viernes. Esta medida se implementa con el objetivo de hacer frente a las elevadas temperaturas registradas en la ciudad durante este verano.

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado esta iniciativa en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, consultado por Europa Press, donde destaca que "por primera vez en décadas, esta arteria de la ciudad cuenta con toldos para combatir los días de calor más intenso".

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, adelantó la semana pasada en una entrevista con Canal Sur Radio que esta semana se procedería a la instalación de los toldos en la avenida. Asimismo, calificó el proyecto como "muy complejo", debido a que en esta zona emblemática de la ciudad "no se puede realizar cualquier tipo de instalación".

En este sentido, el primer edil reconoció que, aunque "desgraciadamente van a llegar tarde", la instalación de los toldos se llevaría a cabo tras superar "muchas complejidades" a lo largo del proyecto. Además, destacó las dificultades técnicas, entre ellas el estudio para el cambio de farolas en la avenida, una opción que implicaba "un coste económico brutal". Por ello, se optó por un proyecto que utiliza enganches en edificios protegidos, lo que ha provocado el retraso en la instalación.