La Archidiócesis de Sevilla autoriza que una joven con Down sea madrina de un bautizo

La Archidiócesis de Sevilla ha dado la razón a unos padres que pedían que una joven de 19 años con síndrome de Down fuese madrina de bautizo de su hijo y ha autorizado que se celebre la ceremonia a pesar de la negativa del párroco de la localidad de Benacazón, José Antonio Morón.

En un comunicado, la Archidiócesis ha informado de que "ha recabado en estos días toda la información y testimonios relativos a la elección de padrinos", además de mantenerse encuentros "tanto con los familiares del bautizando como con el párroco de la citada parroquia".

Afirma que se ha llegado a un acuerdo tanto con el cura como con la familia del niño a bautizar y "se autoriza la celebración del sacramento del Bautismo en la fecha determinada", mientras que los padres podrán contar con "los padrinos inicialmente elegidos".

El mismo comunicado señala que la Iglesia contempla "adaptaciones catequéticas" que favorecen la inclusión de todas las personas en la comunidad eclesial, "basadas en el acompañamiento y prudencia pastoral", además de agradecer y respaldar "el trabajo realizado desde hace años por el párroco", el consejo pastoral parroquial, el equipo de catequistas, los voluntarios de Cáritas, los colaboradores de la liturgia, las hermandades "y todos los agentes de pastoral de la Parroquia".

"Desde la Archidiócesis de Sevilla lamentamos el daño que ha causado la gestión de esta situación, y se hace un llamamiento a la necesaria concordia y al diálogo, sobre la base de la comunión que debe caracterizar la vida de una comunidad parroquial", afirma para terminar el comunicado, en un caso que ha provocado un importante movimiento vecinal en Benacazón, que llevó incluso a los padres a recoger casi 5.000 firmas de vecinos pidiendo la destitución del sacerdote.

Una vez que se ha conocido la noticia, el padre del niño que será bautizado, Manuel Jaén, ha mostrado a EFE su alegría "y total tranquilidad, porque no van a discriminarla", y ha avanzado que el bautizo tendrá lugar el 31 de enero de 2026, pero con un párroco distinto al que dirige la parroquia de la localidad.

En este sentido, ha dicho que la Archidiócesis ha autorizado que un cura distinto sea el que oficie el bautizo, tras expresar sus padres su negativa a que fuese el sacerdote inicialmente elegido.

Para Jaén, se trata de un tema "que se podía haber arreglado sin problemas", ya que "era tan simple como haber dicho que sí el día que se reunió con nosotros".

El propio Jaén destapó el caso en sus redes sociales, mediante un vídeo de casi 20 minutos en el que explicaba que el sacerdote quiso conocer a la madrina, prima segunda del niño, antes de aprobar el bautizo, en una reunión en la que le hizo preguntas como "qué significa para ti el bautismo", que la joven "no supo contestar, como nos podría pasar a muchas personas".