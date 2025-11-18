CaixaBank y SegurCaixa Adeslas promueven hábitos saludables entre sus clientes sénior en Sevilla

CaixaBank y SegurCaixa Adeslas han celebrado en CaixaForum Sevilla la jornada “Actitud y energía a cada paso”, un encuentro dirigido al segmento sénior con el objetivo de promover hábitos saludables y una vida activa a partir de los 60 años, reforzando la cercanía con sus clientes y apostando por la innovación en el cuidado de la salud.

El evento, promovido por Adeslas como líder en seguros privados de salud, reunió a clientes y gestores de la entidad para reflexionar sobre cómo afrontar la madurez con actitud positiva, energía y planificación personal. La sesión incluyó el testimonio de Pepa Alonso, ganadora del 4º Premio Salud Activa, junto a representantes de CaixaBank y Adeslas, quienes compartieron su visión sobre el valor del cuidado de la salud y la importancia de mantenerse activo.

Asimismo, participó Antonio Fragero, presidente de la Fundación Proyecto Hombre Sevilla, destacando el papel transformador de la solidaridad en la mejora de la calidad de vida. El encuentro contó también con la presencia de Ana Belén Morales, directora comercial de CaixaBank en Sevilla; Santiago Granados, director de Banca Comercial en SegurCaixa Adeslas; Tomás Navarro, director del segmento Banca Particulares de CaixaBank en Andalucía; y Miriam Montes, delegada comercial en Andalucía de SegurCaixa Adeslas

A través de esta jornada, CaixaBank y SegurCaixa Adeslas no solo buscan mejorar la salud de sus clientes, sino también fortalecer el vínculo emocional con ellos, creando una comunidad donde todos se sientan valorados y apoyados. Este enfoque integral del cuidado sénior está alineado con los valores y principios de CaixaBank, haciendo énfasis en su responsabilidad social y en su compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas mayores en toda España.

En el futuro, la entidad continuará desarrollando programas que incorporen tecnología e innovación, mejorando así su propuesta de valor y consolidando su posición de liderazgo en el sector financiero. El evento también ha contemplado la posible expansión de servicios y la cooperación con otras entidades para seguir ofreciendo beneficios que promuevan una mejor calidad de vida para los adultos mayores.

Con acciones como esta, CaixaBank refuerza su compromiso con los más de 4 millones de clientes sénior en España, consolidando su cercanía y acompañamiento en todas las etapas de la vida, y demostrando que estar activo es, sobre todo, una cuestión de actitud.