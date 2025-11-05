Las claves de la 59 Regata Sevilla-Betis

La 59ª Regata Sevilla-Betis se encamina hacia su 59ª edición, que tendrá lugar el próximo sábado 8 de noviembre. Para ello, ha presentado este martes sus últimas novedades en un acto celebrado en el Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja, testigo un año más de los últimos detalles de un derbi del remo con 65 años de historia. La principal novedad será el punto de llegada de la prueba, a la altura de la Torre del Oro, que supone una vuelta a los orígenes de la regata.

En la presentación, en la que ha participado la delegada de Deportes y Promoción de Salud del Ayuntamiento, Silvia Pozo, se han dado a conocer las tripulaciones que el sábado competirán en las seis regatas: absolutos, aspirantes y veteranos, masculinos y femeninos, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Además de Silvia Pozo, el acto de presentación ha contado con la asistencia del presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones; el director de la Regata, Javier Cáceres; la directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía, Mariola Rus; el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla, Francisco de Paula José Juárez; los consejeros del Sevilla y el Betis Jorge Marín y Ricardo Díaz, así como representantes de todas las tripulaciones.

Al ser año impar, ha correspondido al Sevilla FC elegir calle, optando por la del margen de Sevilla.

La 59ª Regata Sevilla-Betis repetirá el formato de los últimos años, con tres regatas masculina y otras tantas femeninas en las categorías absoluta, aspirante y veteranos, de unos seis kilómetros en el primer caso y de 500 metros en los dos restantes.

En cuanto a su carácter solidario, esta edición va dirigido a la Asociación ELA Andalucía con el objetivo de dar visibilidad a la labor de esta entidad.