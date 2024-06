Descubre las banderas de los barrios de Sevilla

Javi Navarro, arquitecto y profesor de la Universidad de Sevilla, ha compartido una original propuesta compuesta de 60 banderas de los distritos de la capital hispalense. En su perfil de instagram @sevilladibujada expone su particular diseño, atendiendo a criterios por elementos típicos o simbólicos correspondientes a cada zona. Además, ha compartido posteriormente publicaciones explicativas para cada bandera, en las que explica qué elementos ha incluido en cada una de ellas.

La bandera de Sevilla Este ha sido una de las más comentadas entre los usuarios al incluir el escudo de Córdoba, un claro guiño a la habitual broma usada entre los sevillanos para comentar la lejanía de este barrio. O la del Polígono de San Pablo, en la que aparece el antiguo símbolo del Caja San Fernando y el Indio de la Avenida de Kansas City.

Una obra alabada por muchos y que no ha estado tampoco exenta de polémica, al no resultar del gusto de todos los habitantes. Algunos han echado en falta su barrio y otros han considerado que algunas de las representaciones gráficas no eran barrios per se. Sea como fuere, los comentarios positivos han sido suficientes como para que los usuarios hayan pedido «otra tirada» de banderas.