La Fundación Cajasol y la Academia Andaluza impulsan un ciclo de conferencias magistrales sobre economía

La Fundación Cajasol y la Academia Andaluza de Ciencia Regional han sellado un acuerdo para organizar actividades que fomenten "el análisis y el diálogo en torno a los desafíos y oportunidades de la economía andaluza".

Según una nota de prensa de la Fundación Cajasol, el convenio, firmado por su presidente, Antonio Pulido, y el presidente de la Academia, José Ignacio Castillo, contempla la celebración en otoño de 2025 de un Ciclo de Conferencias Magistrales titulado 'Retos para la Economía Andaluza'. Además, estas jornadas "se enmarcarán en el XV aniversario de la creación de la Academia por la Junta de Andalucía y contarán con expertos de instituciones como el Banco de España, el Instituto San Telmo, Funcas o BBVA Research".

En cuanto a las charlas, abordarán "asuntos clave como la incertidumbre económica, la nueva política arancelaria y otros retos que condicionan el progreso económico, social y cultural de la región". El objetivo, según han resaltado, es "promover el debate en temas socioeconómicos de claro retorno social para nuestra comunidad".

Finalmente, Cajasol ha subrayado que esta iniciativa "refuerza su papel como espacio de referencia para el diálogo, la cultura y el desarrollo socioeconómico, poniendo en valor las oportunidades de Andalucía".