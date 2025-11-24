Los hospitales necesitan donantes de sangre en Sevilla: aquí se puede donar durante esa semana

La Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para donar sangre en distintos municipios de la provincia de Sevilla, así como en la capital, desde este lunes 24 de septiembre hasta el próximo viernes 28 de noviembre.

Según informa la Consejería en un comunicado, este lunes las donaciones podrán realizarse en Sevilla capital en la Facultad de Fisioterapia y Podología de 9,00 a 13,30, así como en el IES Los Viveros de 9.,00 a 13,30 y de 16,00 a 20,30 h. También se puede donar en Arahal en la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno de 17,00 a 21,00 horas.

El martes 25 de noviembre, en Sevilla se puede hacer en las facultades de Medicina y Odontología en horario de 9,00 a 13,30. Tamibén en el CEIP Azahares de 16,00 a 20,30 horas. En Arahal, se volverá a establecer la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno de 17,00 a 21,00 y se une en Alcalá de Guadaíra el CEIP Perdo Gutiérrez de 16,30 a 20,30 horas.

Por otro lado, el miércoles 26, en Sevilla estará operativo un punto en la ETS Ingeniería Edificación de 9,00 a 13,30 y de 16,00 a 20,30. También se habilita el punto de Nuestro Padre Jesús Nazareno en Arahal de 17,00 a 21,00. En Paradas en el Centro de formación M11 de 17,00 a 21,00. Y en el centro de salud de Aznalcóllar de 17,00 a 21,00 horas.

Asimismo, el jueves 27, en Sevilla se podrá donar en la Consejería de Fomento, Articulación Territorio y Vivienda de 9,00 a 13,30, y en la Hermandad de San Gonzalo de 17,00 a 21,00. También en Arahal en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 17,00 a 21,00, en Paradas en el Centro de formación M11 de 17,00 a 21,00 y en el Hogar del pensionista de Isla Mayor de 17,00 a 21,00 horas.

Finalmente, el viernes estarán instalados los puestos de donaciones en Arahal en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 9,30 a 13,30 y de 17,00 a 21,00. En la Hermandad de Vera Cruz de Dos Hermanas de 17,00 a 21,00 y en la Biblioteca municipal de Villamanrique desde las 17,00 hasta las 21,00 horas.

Además, en la capital hispalense estarán habilitados dos puntos fijos para la donación de sangre de lunes a viernes en el Hospital Virgen Macarena, en horario de 8,00 a 15,00 horas, y el centro ubicado en la Avenida Manuel Siurot, que permanecerá abierto de 8,00 a 21,00 horas. Este último también abrirá el sábado, en horario de 9,00 a 15,00 horas.