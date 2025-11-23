Investigan el origen del incendio que causó la muerte de una mujer en Lora del Río

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el origen del incendio originado esta madrugada en una casa de campo en Lora del Río (Sevilla), donde en una mujer de 39 años de edad ha perdido la vida.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el Teléfono 112 atendió en la noche de este domingo, sobre las 00,30 horas, un aviso que alertaba de un fuego declarado en una vivienda de la urbanización La Pastora de la localidad sevillana.

Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, dos dotaciones de Bomberos, Policía Local y efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061. No obstante, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer de 39 años de edad. Los Bomberos procedieron a la extinción del incendio, aunque por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se declaró.

Por su parte, fuentes oficiales del Ayuntamiento de Lora del Río han indicado a Europa Press que la Guardia Civil está llevando a cabo una investigación para esclarecer el origen del incendio. En este sentido, el alcalde del municipio, Antonio Enamorado, ha lamentado el fallecimiento de la víctima y ha trasladado su pésame a los familiares y seres queridos. "El pueblo de Lola del Río se ha levantado consternado y de luto tras conocer la muerte de una de nuestras vecinas de 38 años y madre de dos niños, ha apuntado.

Según ha detallado el primer edil, los efectivos desplazados de Guardia Civil, actuaron "de forma muy rápida" y pudieron entrar dentro de la vivienda para socorrer a la mujer, así como iniciarle las primeras labores de reanimación.

Asimismo, ha indicado que una vez que llegaron los efectivos del cuerpo de bomberos de la Diputación de Sevilla, se pudo constatar tras apagar el incendio que no había ninguna persona más en el interior y la víctima fue evacuada al hospital Virgen Macarena por parte del DECU del Centro de Salud de Lora del Río, pero debido a su "estado crítico", falleció en el traslado al hospital.

"Desgraciadamente, no pudo superar sus heridas y lamentablemente hoy no podemos hacer más que lamentarnos de este incidente y, por supuesto, darle nuestro más sentido pésame a las familias, a los amigos y a los niños de esta querida mujer de nuestra localidad", ha expresado Enamorado.