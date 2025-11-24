La ruta más espectacular de España para este otoño está en Galicia y parece sacada de un cuento de hadas

En pleno corazón de la Galicia húmeda, un sendero de pasarelas de madera se interna en un bosque de ribera casi mágico. Al caer el sol de otoño, los robles y castaños dibujan sus tonos dorados y rojizos, y la humedad va transformando, poco a poco, los troncos y las piedras en figuras de musgo y helechos. De repente, el viajero se encuentra inmerso en un bosque que atraviesa el ruido de del agua en las cascadas; una sensación de adentrarse en un cuento de hadas.

Estamos hablando de las Fervenzas de Raxoi y Parafita, en Valga (Pontevedra), una de las rutas más espectaculares que ofrece el tiempo lluvioso y húmedo de otoño. Un lugar en el que el murmullo constante del río Valga corre a través del sendero suspendido y acompaña cada paso; y en el que los rayos de sol se filtran por las copas resaltando con la espuma del agua, que golpea a escasos metros.

Junto al río Valga asoman también vestigios de siglos pasados: un viejo molino restaurado con sus piedras musgosas, y una estrecha pasarela de madera que cruza sobre los rápidos. Desde el punto de inicio, junto al río, hay que recorrer medio kilómetro por este bosque ribereño hasta llegar al primer molino y tomar la pasarela.

A su paso se escuchan crujidos bajo los pies húmedos y el estruendo del agua. A ambos lados del pasillo, los árboles llegan a tocarse sobre la ruta, y cada rincón invita a detenerse: la niebla leve que surge del río parece envolverlo todo en una especie de misterio.

Una de las cascadas. Turismo de Galicia

Cascadas y molinos

Poco después, el sendero panorámico de madera serpentea junto a la primera caída de agua: una cascada de 10 metros que desciende formando un pozo natural de aguas cristalinas. Unas escaleras de madera permiten ascender al nivel superior, donde emerge la segunda cascada, de unos 6 metros de altura.

Con cada ascenso se abre una vista diferente. Cada salto de agua es una escena para contemplar con calma. A medida que avanzamos, la vegetación se vuelve más sombría. Más allá del segundo molino, la ruta concluye a la altura de la última cascada. Sin duda, este tramo final es la sorpresa definitiva: desde una pasarela-mirador se revela la gran cascada que corona el valle, rodeada de bosque y rocas pulidas por el agua.

Información práctica