Así será el tiempo este lunes 24 de noviembre en Andalucía

Andalucía arrancará este lunes la última semana de noviembre con avisos amarillos por viento en las provincias orientales de Almería, Granada y Jaén, con rachas máximas previstas que pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el conjunto de la comunidad habrá cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos a lo largo de la mañana y con precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día, más intensas y probables en las sierras.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, las máximas en ligero ascenso en los litorales y en el valle del Guadalquivir, mientras descenderán en el resto.

Los vientos serán entre flojos y moderados de componente oeste, aumentando a fuertes en las sierras del tercio oriental y en el litoral, con rachas muy fuertes, que han motivado avisos amarillos en la mitad oriental.