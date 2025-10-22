Identificada en Lora del Río como presunta autora de falsos avisos telefónicos a la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a una mujer en Lora del Río (Sevilla) por presuntamente realizar llamadas telefónicas advirtiendo de una reyerta multitudinaria con armas blancas, siendo falsos estos avisos, según pudieron comprobar los agentes.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación comenzó cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Sevilla recibió una llamada que alertaba de una reyerta, lo que movilizó a varias patrullas que en esos momentos realizaban otros servicios de seguridad ciudadana. En consecuencia, cesaron sus tareas para atender "de manera urgente" al requerimiento de la Central.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes comprobaron que no había ningún tipo de emergencia. Posteriormente, fueron informados de que la reyerta se había trasladado a otra zona de la localidad. Tras su movilización a esta nueva zona, la Guardia Civil constató que este segundo aviso también era falso.

Así, la Central Operativa de la Guardia Civil y la Sala de Emergencias 112 certificaron hasta en tres ocasiones las llamadas recibidas desde un mismo número de teléfono solicitando la presencia de indicativos policiales ante una presunta reyerta.

Tras las primeras averiguaciones y a través de diversas técnicas de identificación y localización de terminales móviles, los agentes localizaron la posible ubicación del teléfono desde el que se realizaban los avisos.

Una vez desplegados, encontraron a dos personas ocultas tras unos vehículos que trataron de huir al verse descubiertas. Finalmente, fueron atrapadas por los guardias civiles.

La actuación, que ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Lora del Río, ha finalizado con a identificación plena de la titular del teléfono móvil desde el que se realizaron las llamadas telefónicas, así como de su acompañante. Esta última ha sido informada de la propuesta de denuncia por la realización de avisos falsos a servicios de emergencias, junto con un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad.

En este sentido, la Guardia Civil ha enmarcado que este tipo de llamadas falsas a los teléfonos de los servicios de emergencias comunicando un hecho que no ha ocurrido pueden acarrear sanciones económicas o penales.