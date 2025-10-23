¿Qué santo se celebra hoy, jueves 23 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy, jueves 23 de octubre

San Severino de Burdeos – Obispo de Burdeos.

San Ignacio de Constantinopla – Patriarca de Constantinopla.

San Allucio – Presbítero italiano.

San Servando y San Germán – Mártires en Cádiz, España.

San Juan de Capistrano: Vida y Pontificado

San Juan de Capistrano nació el 24 de junio de 1386 en Capestrano, Italia. Inicialmente, su vida estuvo marcada por su carrera como abogado y su servicio como gobernador en Perugia. Sin embargo, tras ser capturado en una guerra local y experimentar una profunda conversión espiritual, decidió entrar en la Orden de los Frailes Menores (franciscanos) en 1416. Influido por San Bernardino de Siena, Juan de Capistrano se dedicó a la predicación y a la reforma de la Iglesia, defendiendo la doctrina católica y promoviendo la fe con gran fervor. Fue conocido por sus dotes como predicador y por su intensa actividad en la lucha contra las herejías, como la de los husitas.

Su trabajo no se limitó solo a la predicación, ya que también fue enviado en misiones diplomáticas por la Santa Sede, donde actuó como embajador papal en varias ocasiones.

Canonización y Legado

San Juan de Capistrano fue canonizado por el Papa Alejandro VIII el 16 de octubre de 1690, más de 200 años después de su muerte. Su legado se mantiene vivo principalmente por su defensa de la fe en tiempos de crisis, como su participación en la famosa Batalla de Belgrado en 1456, donde ayudó a organizar la resistencia cristiana contra los invasores otomanos. Su vida ejemplar de servicio a la Iglesia y su dedicación a la reforma y evangelización lo convirtieron en un modelo de santidad. Es el santo patrón de los capellanes militares y de los jueces, debido a su vida de servicio tanto en el ámbito civil como religioso.

Exilio y Muerte

En los últimos años de su vida, San Juan de Capistrano se vio envuelto en múltiples conflictos religiosos y políticos, lo que lo llevó a vivir en un estado de constante actividad y exilio. En 1456, después de haber liderado espiritualmente a los ejércitos cristianos en la defensa de Belgrado, su salud se deterioró. Juan de Capistrano murió el 23 de octubre de 1456 en Ilok, Croacia, a los 70 años. Sus últimos días estuvieron marcados por la paz y la satisfacción de haber cumplido con su misión de servicio a la Iglesia y a la fe católica.