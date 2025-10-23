Las últimas horas de Antonio Tejero

El ex teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, autor material del fallido intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha recibido los sacramentos de su hijo Ramón a los 93 años. Tejero, pasa sus últimas horas en Valencia rodeado sus de familiares.

Rodeado de su familia, llegada a la ciudad para acompañarle en sus últimos momentos, el militar ha estado rodeado de los suyos desde la tarde-noche del miércoles, y ha fallecido finalmente "tranquilo y sin dolor", según ha sabido LA RAZÓN. Dada la gravedad de su estado, fue su propio hijo Ramón Tejero, sacerdote, quien le practicó la extremaunción durante la noche del miércoles.

"Ha recibido los sacramentos y la bendición papal", transmitían fuentes al tanto de cómo se produjo ese desenlace. En la mañana del jueves, Tejero amaneció con fiebre tras haber dormido bien, pero murió finalmente mientras a su alrededor rezaban sus acompañantes, como habían hecho desde el primer momento.

Fue el propio Ramón quien, tras la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019, ofició el responso al dictador, junto al entonces prior de Cuelgamuros, Santiago Cantera, en la capilla del cementerio de Mingorrubio, donde reposan los restos de Franco desde entonces.

Ramón Tejero Diez in El Pardo during Francisco Franco inhumation. Chema Clares GTRES

Tejero, viudo desde hace tres años, vivía a caballo entre Madrid y Valencia

El guardia civil del célebre "¡Se sienten, coño!", había perdido a su mujer en noviembre de 2022, cuando su esposa, Carmen Díez Pereira, falleció en la localida de Alzira (Valencia). Desde entonces, el exmilitar vivía 'a caballo' entre Madrid y Valencia, donde hoy ha fallecido como consecuencia de su delicado estado de salud.

La última vez que se pudo ver a Tejero públicamente fue el 24 de octubre de 2019, cuando se produjo la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Después, un equipo de 'La Sexta' pudo fotografiarlo en 2021, por el aniversario del 23-F, asomado a la ventana de su apartamento en Torre del Mar, donde residía.

Condenado a 30 años de prisión por el 23-F, de los que solo cumplió 15

El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero protagonizó el intento de Golpe de Estado, conocido como el 23-F. Al mando de unos 200 guardias civiles, irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, ordenando a los diputados tirarse al suelo entre disparos al techo y bajo la orden de "¡Quieto todo el mundo!". Todo ello porque su objetivo era frenar el proceso democrático iniciado tras la muerte de Franco y forzar la instauración de un gobierno militar.

Sin embargo, el golpe fracasó tras la intervención televisada del Rey Juan Carlos I y su defensa de la Constitución, en la que ordenó a las Fuerzas Armadas mantenerse fieles al poder civil, aunque son muchas las sombras sobre los acontecimientos que desembocaron en la célebre asonada.

Por su parte, Tejero fue detenido, juzgado y condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, aunque cumplió 15 antes de ser liberado en 1996. Así, el sublevado nunca mostró arrepentimiento y se retiró a la vida privada.