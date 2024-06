La izquierda se une con Vox en Sevilla para tumbar la norma que limita las viviendas turísticas

La oposición al completo, Con Podemos-IU, Vox y PSOE, han tumbado este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla la norma que limita el número máximo de viviendas de uso turístico en la capital, hecho que el delegado del Área de Urbanismo, Patrimonio, Vivienda, Identidad Urbana y Edificios Municipales, Juan de la Rosa, lo ha calificado de "circo político".

Todos los grupos de la oposición han votado en contra de dicha iniciativa y han pedido la retirada del punto del orden del día al comienzo del pleno, advirtiendo que "no se encuentran contenidas todas las alegaciones" que se presentaron en el procedimiento, ante lo cual el presidente del pleno, Álvaro Pimentel, ha respondido que "la presidencia entiende que no puede admitir la retirada por no estar justificados los motivos formales, dado que el expediente está perfectamente terminado a tenor de los informes jurídicos del secretario, de la intervención y del funcionario y del funcionario instructor".

La norma abordaba cada uno de los 108 barrios que se contabilizan en los once distritos de la ciudad. El parámetro que se concretaba para determinar ese número de viviendas máximas permitidas por zonas es que las viviendas de uso turístico registradas no supere el diez por ciento del total de viviendas familiares disponibles. De este modo, en aplicación de este criterio de presión turística, se había diferenciado tres zonas. En una de ellas, la que engloba a once barrios del Casco Antiguo (Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil y, San Vicente) y el barrio de Triana, la tasa de inscripción de estos inmuebles es superior a ese porcentaje, por lo que no se autorizarán más licencias al respecto.

Por su parte, el delegado de Urbanismo ha calificado de "esperpéntico lo que estamos viviendo hoy por la mañana", y en este sentido ha recordado que el acuerdo de limitación de pisos de uso turístico "se aprobó con el voto favorable del Partido Socialista el 12 de junio en el Consejo de Gobierno de Urbanismo, con toda la documentación, con todas las alegaciones que entraron en tiempo y forma, con un informe jurídico, de secretaría, de intervención, y el 17 de junio se descuelgan, con todo lo que usted dice, que no están registradas las alegaciones".

Dentro de este contexto, De la Rosa ha señalado que retirar un punto significa que hay un defecto de forma y se da un tiempo para sanar un expediente, "que falte un expediente jurídico, económico o de secretaría, pero no una decisión política", ha matizado para asegurar seguidamente que "esto está rozando el fraude legal".

Asimismo, ha defendido que el equipo de Gobierno lleva trabajando "desde el minuto uno" en este asunto, y, a su vez, ha subrayado que en un año el Ayuntamiento ha demostrado que "esto ha sido una prioridad". "Hicimos una consulta popular con más de 653 propuestas, hemos hecho un estudio, y hemos esperado a que se aprobase el decreto de la Junta de Andalucía, que se aprobó el 29 de enero y entró en vigor el 5 de marzo. En definitiva, lo que se trae hoy aquí es un acuerdo de limitación que es lo que nos permite la Junta de Andalucía", ha apostillado.

A este respecto, el delegado de Urbanismo ha advertido que el turismo es un asunto que "tenemos que abordar de forma urgente", y "lo que va a hacer la oposición hoy es totalmente lo contrario, es volver a paralizar una iniciativa del equipo de Gobierno", ha espetado.

Con respecto a las alegaciones que no aparecen en el expediente, según afirma la oposición, De la Rosa ha argumentado que "hay 14 alegaciones que se responden perfectamente en un informe jurídico", y de esas 14, "siete son exactamente iguales, con el mismo texto, que se presentan todas el 3 de mayo, y ninguna corresponde a que lo solucione el decreto de la Junta de Andalucía, porque solo nos habilita el Ayuntamiento a limitar las viviendas de uso turístico, por lo que esas siete alegaciones no tienen nada que ver con lo que traemos hoy".

En definitiva, ha concluido De la Rosa, "hay 14 alegaciones que no se admiten porque no entran en lo que se debate hoy. Hoy se debate la limitación que tiene habilitada el Ayuntamiento en las viviendas de uso turístico. "Nos guste o no, hay un denominador común, que es el asunto del turismo, que tenemos que arreglar, y hoy le vuelven a pegar una patada para adelante y son incapaces de aportar ni de ser propositivos en la ciudad de Sevilla", ha zanjado.

Desde el grupo municipal Con Podemos-IU, la portavoz Susana Hornillo ha insistido en que hay un defecto de forma, y que "no están contempladas en el expediente todas las alegaciones que se presentaron", en esta línea, ha señalado que "hay un informe jurídico que contesta a un conjunto de alegaciones por igual", pero "no están contempladas todas esas alegaciones de forma individual, con lo cual, consideramos que hay un defecto de forma", ha incidido.

Además, Hornillo ha criticado que el límite del 10% se ha obtenido de forma "totalmente arbitraria y basándose en un análisis incompleto", y afirma que "no se están contemplando la presencia de apartamentos turísticos ni establecimientos hoteleros para poder medir adecuadamente la presión turística que está recibiendo un barrio", algo que "indica el propio informe de Emvisesa", que, por otra parte, "está desfasado, porque desde que se publicó hasta ahora ha habido casi cuatrocientas viviendas de uso turístico más en Sevilla", ha puntualizado.

Por tanto, "nuestro voto está absolutamente y radicalmente en contra de que esto siga hacia adelante y exigimos desde aquí una moratoria urgente de pisos y apartamentos turísticos, no solo de pisos, no solo de viviendas de uso turístico, también de apartamentos turísticos, que por ahí se nos están colando muchísimos alojamientos que tengo que decir que la suma de viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos ya supone el 67% de toda la oferta hotelera en Sevilla, el 67%, muy por encima de los establecimientos hoteleros", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Vox, Cristina Peláez, ha criticado el cambio de opinión de los otros dos grupos de la oposición, asegurando en este sentido que "ahora estamos todos en la misma sintonía", ya que esta aprobación inicial contó con el voto positivo del PSOE y con la abstención de Podemos. Es decir, "que aquellos que ahora pretenden enarbolar la defensa de los vecinos y la protección de sus problemas hace tan solo tres meses pensaban totalmente al contrario", ha subrayado.

Al hilo de ello, ha recordado que el grupo Vox ha mantenido una "posición no solo coherente con nuestros principios o con lo que pensamos, sino coherente con la defensa de lo que sufren los vecinos".

Por último, Peláez ha advertido que la norma "no resuelve nada", ya que, en opinión del grupo municipal de Vox, "esto solo limita que se puedan otorgar nuevas licencias de uso turístico en algunos barrios de la ciudad, pero esto va a conllevar a que las viviendas de uso turístico se vayan extendiendo por distintas zonas de Sevilla como mancha de aceite".

Para finalizar, el concejal del grupo socialista Francisco Páez ha hecho referencia a los datos afirmando que estos son "incontestables". "En junio del 23, 8.074 viviendas de uso turístico, en febrero del 24, 8.778 viviendas de uso turístico, en marzo del 24, 9.076 viviendas de uso turístico, en junio del 24, 9.318".

En este sentido, Páez ha resaltado que el efecto llamada ha sido "demoledor", y han defendido la necesidad de impulsar una moratoria "urgente", al tiempo que ha emplazado a De la Rosa reunirse con el grupo socialista "para trabajar, para buscar una regulación, una limitación, una prohibición certera que dé respuesta a los vecinos especialmente del centro y de Triana".