La Macarena será retirada del culto este martes para iniciar su restauración

La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Macarena ha comunicado este viernes a los hermanos y devotos que la Virgen de la Esperanza Macarena será retirada del culto la noche del próximo martes, 12 de agosto, para ser sometida al tratamiento de anoxia, supervisado y controlado por el restaurador Pedro Manzano Beltrán.

Así lo ha trasladado la corporación en una nota, donde ha detallado a su vez que estas labores se realizarán en las dependencias de la hermandad y estarán a cargo de Samitech, empresa especializada en anoxia --cuya patente le pertenece-- y referente nacional en este tipo de tratamientos.

De este modo, la cofradía ya ha solicitado ante la autoridad eclesiástica la autorización para la retirada del culto de la Sagrada Imagen. Por otro lado, la entidad ha explicado que la anoxia es el primer paso en el proceso de restauración de la imagen de la Virgen, tal y como se informó a los hermanos en el Cabildo General Extraordinario celebrado el pasado 29 de julio.

Finalmente, la Junta de Gobierno de la Macarena ha expresado su compromiso de ir informando "puntual y escrupulosamente" a los hermanos del trascurso de este proceso de restauración.