La madre de Marta del Castillo: "Se defiende más al criminal que a la víctima"

Indignados y sumando más dolor al que ya padecen. Los padres de Marta del Castillo han comparecido para mostrar su reacción ante la absolución del Cuco y a su madre de falso testimonio en el juicio de Marta del Castillo. La madre, Eva Casanueva ha lamentado que se defiende "más al criminal que a la víctima" y el padre, Antonio del Castillo, ha señalado que "nos han jodido por todos lados".

Hay que recordar que la Audiencia de Sevilla ha revocado la condena de un juzgado de lo Penal y ha absuelto de falso testimonio en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo a Francisco Javier García 'el Cuco' y a su madre, al considerar respecto a él que la figura de testigo-coimputado no está "regulada" legalmente y que ella no mintió en cuestiones "trascendentales".

En una sentencia notificada el jueves a las partes de la que informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia estima los recursos de apelación presentados por las defensas de ambos, condenados inicialmente por el Juzgado de lo Penal 7 a dos años de prisión por falso testimonio.

Ese juzgado, cuya decisión queda ahora revocada, también condenó a madre e hijo al pago de una multa de 1.440 euros, así como a que indemnizaran de forma conjunta y solidaria, en concepto de responsabilidad civil, a los padres de la joven Marta del Castillo con un total de 30.000 euros.

El tribunal sevillano, en una sentencia de 46 páginas que no es firme y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, absuelve al 'Cuco' al entender que la figura del testigo-coimputado "no se encuentra regulada" legalmente y que no se han determinado las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración por parte del Tribunal Supremo.

Por su parte, también absuelve a su madre porque considera que "no mintió en cuestiones trascendentales" para la resolución del asunto y que no fue advertida de la dispensa legal de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo.

Los magistrados de la Sección Primera no aceptan los hechos probados por el Juzgado de lo Penal y recuerdan que el 'Cuco' fue investigado como partícipe en el asesinato de Marta del Castillo, por lo que se abrió el correspondiente expediente en el Juzgado de Menores 3.

El joven fue finalmente condenado por un delito de encubrimiento por su participación en los hechos inmediatamente posteriores al fallecimiento de la menor Marta del Castillo "ayudando a su amigo Miguel (Carcaño) a deshacerse de su cadáver y evitar su descubrimiento".

En esta sentencia, el joven fue absuelto del delito de asesinato, de dos delitos de agresión sexual, de un delito contra la integridad moral y de un delito de profanación de cadáveres.

Respecto a su madre, el tribunal señala que intervino como responsable civil en dicho expediente de reforma, al igual que su pareja sentimental, ya fallecido.

La Sección Primera añade que esta resolución fue recurrida en apelación ante la Sección Tercera de la Audiencia, que dictó sentencia el 20 de octubre de 2011 en la que desestimaba el recurso del entonces menor de edad y estimó el de la acusación particular, por lo que se condenó al joven y a los responsables civiles al pago de la búsqueda del cuerpo. Ese mismo día, fue notificado el abogado defensor de la sentencia dictada en apelación.