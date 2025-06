La moda y lo queer: un encuentro sobre diversidad, representación y estilo

En el marco del mes de la diversidad y el orgullo LGTBIQ+, el destino de compras junto al aeropuerto, Sevilla Fashion Outlet, celebra una nueva edición del encuentro “La Moda y lo Queer,” un espacio para la conversación en torno a la diversidad, la representación y la moda como herramienta de expresión y resistencia.

El encuentro cuenta con las voces de la actriz Alex de la Croix (Te estoy amando locamente, Aquí no hay quien viva…), el director creativo de la firma de moda David Moss, David Pérez; la comunicadora, podcaster y escritora Beatriz Cepeda, conocida en redes como Perra de Satán (Premio Triángulo de Comunicación por el podcast ¿Puedo Hablar?) y Belial, artista escénico y drag.

La entrada es gratuita hasta completar aforo en la sala The Loft de Sevilla Fashion Outlet, el espacio comercial especializado en grandes marcas de moda y estilo de vida junto al aeropuerto.

La actividad se enmarca dentro de la campaña Be proud, be you, que durante todo el mes aspira a contribuir a la visibilidad de la lucha por los derechos y la igualdad de la comunidad LGTBIQ+ en Sevilla Fashion Outlet.