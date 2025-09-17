Pablo Alborán segundo confirmado del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

El cantante Pablo Alborán ha sido confirmado como el segundo artista que actuará en la próxima edición del festival Icónica Santalucía Fest 2026, con un concierto que tendrá lugar el 12 de junio en Plaza España de Sevilla, según consta en la web oficial del festival.

Recientemente el músico ha presentado su séptimo álbum, "KM0", y ha anunciado una gira mundial que comenzará en mayo de 2026 y pasará por ciudades españolas, entre ellas Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Fuengirola, Murcia, Granada, A Coruña y, ahora, Sevilla.

En declaraciones en una rueda de prensa recogidas por Europa Press, indicó que se encuentra "muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales". "Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música", ha concluido Alborán.