Los padres de Sevilla Este cortarán la Avenida de las Ciencias por la falta de limpieza en los colegios

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ‘Caracol’ del colegio de Educación Infantil y Primaria ‘Jacarandá’ de Sevilla Este ha convocado de manera oficial para el próximo miércoles 10 de diciembre una protesta con la que toma la iniciativa de dar el siguiente paso en la búsqueda de soluciones a la falta de limpieza en sus instalaciones, un conflicto que empieza a tomar tintes de desesperación para los afectados, toda vez que no solo ha empeorado en las últimas semanas sino que además se hace extensivo a la práctica totalidad de los centros educativos de la zona.

Concretamente, se ha organizado una manifestación que partirá a las 18,00 horas desde el nuevo centro cívico Sevilla Este, en la confluencia de las calles Fernanda Calado Rosales y Flor de Gitanilla, para avanzar desde allí hasta la cercana avenida de las Ciencias, procediéndose durante una hora al corte del tráfico rodado.

A la misma han confirmado su adhesión y asistencia las AMPA ‘Albahaca’ (colegio Maestro José Fuentes), ‘Mapache’ (Isbilya) y ‘Calipso’ (Tartessos), así como ‘Palote’ (Lope de Rueda) y ‘Arcoiris’ (Concepción de Estevarena), de la vecina barriada de Parque Alcosa; también participarán sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla, en tanto que directamente afectados por el drástico recorte de personal en los servicios de limpieza, en lo que ya no puede ocultar una intención espuria por parte del Consistorio de privatizar este servicio municipal.

Como padres, nos sentimos directamente estafados por este equipo de gobierno. Ante nuestras primeras quejas públicas por la merma de efectivos la administración local reaccionó enviando a una limpiadora por la mañana y a otro –esquilmando a otro colegio cercano—por la tarde, con lo cual la problemática quedó parcial y temporalmente solventada.

Desafortunadamente, cuando la situación se ha tranquilizado desde el punto de vista mediático, el Ayuntamiento no ha tenido reparos en devolvernos nuevamente a la situación anterior. De hecho, estamos peor, pues sigue sin llevar a cabo las contrataciones necesarias, con lo que malvivimos con dos trabajadores, que será uno en las próximas semanas por diversas casuísticas laborales, para 650 alumnos, más de medio centenar de profesores y el personal de extraescolares

El centro sigue en un estado deplorable, seguimos teniendo quejas de picaduras a menores -las obras de las pistas continúan y ha seguido lloviendo, dos factores que contribuyen a mantener un ecosistema viable para nuestro nutrido muestrario de insectos- y, para más inri, constatamos cómo no se trata de una problemática concreta de nuestro colegio, sino que afecta a todo el entorno: los recortes nunca suelen darse de manera sectorial.

De esta situación responsabilizamos de manera directa, y en orden ascendente, a la delegada municipal de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, Blanca Gastalver –recientemente reforzada con una responsabilidad más para su larga ristra de ellas, aunque desde luego no en recompensa por la gestión de nuestro problema pese a que atañe directamente a tres de sus delegaciones--; el delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Flores; y, por supuesto, el alcalde, José Luis Sanz, último responsable de la privatización encubierta de la que ya por desgracia no nos puede caber ninguna duda con declaraciones tan cínicas como que ‘el servicio de limpieza no termina de funcionar’ debido a las vacantes que él mismo propicia y no cubre.

Asimismo, y en respuesta a una aseveración del alcalde en el Pleno, recordamos que, por supuesto, la pretensión última de las AMPA es que nuestros colegios estén limpios, pero no a cualquier coste. Limpieza y gestión tienen que ir de la misma mano: la del Ayuntamiento. No creemos en la privatización.