Sale ardiendo un autobús de Tussam en la Cartuja mientras viajaba con personas en el interior

Un autobús urbano de Sevilla correspondiente a la línea C2 ha ardido en la noche de este martes, 2 de noviembre, por causas que aún no han trascendido. El incendio tuvo lugar mientras se encontraba parado frente a la residencia de estudiantes 'Vibe Stay' de la Isla de la Cartuja de Sevilla, concretamente en la calle Juan Bautista Muñoz, según ha informado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112 .

Así, el incidente se produjo sobre las 23,10 horas, cuando el Servicio recibió varios avisos que alertaban de lo sucedido, mientras los ocupantes eran desalojados y el conductor intentaba aliviar el fuego con un extintor.

Según ha contado un testigo directo del incidente a esta agencia, que se encontraba en el interior del vehículo en el momento de los hechos, el primer signo de alerta llegó cuando comenzaron a oler un "leve olor a quemado", que decidieron ignorar. Sin embargo, tras unos minutos, detectaron una "pequeña llama" que obligó a desalojar el autobús, tras lo que, según el testimonio, "empezó a arder de forma alarmante".

De esta forma, se activaron el Servicio de Bomberos y la Policía Local. Asimismo, el Servicio 061 ha confirmado que no se han producido heridos en el incidente.