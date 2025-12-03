Sucesos
Sale ardiendo un autobús de Tussam en la Cartuja mientras viajaba con personas en el interior
El Servicio 061 ha confirmado que no se han producido heridos en el incidente
Un autobús urbano de Sevilla correspondiente a la línea C2 ha ardido en la noche de este martes, 2 de noviembre, por causas que aún no han trascendido. El incendio tuvo lugar mientras se encontraba parado frente a la residencia de estudiantes 'Vibe Stay' de la Isla de la Cartuja de Sevilla, concretamente en la calle Juan Bautista Muñoz, según ha informado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112 .
Así, el incidente se produjo sobre las 23,10 horas, cuando el Servicio recibió varios avisos que alertaban de lo sucedido, mientras los ocupantes eran desalojados y el conductor intentaba aliviar el fuego con un extintor.
Según ha contado un testigo directo del incidente a esta agencia, que se encontraba en el interior del vehículo en el momento de los hechos, el primer signo de alerta llegó cuando comenzaron a oler un "leve olor a quemado", que decidieron ignorar. Sin embargo, tras unos minutos, detectaron una "pequeña llama" que obligó a desalojar el autobús, tras lo que, según el testimonio, "empezó a arder de forma alarmante".
De esta forma, se activaron el Servicio de Bomberos y la Policía Local. Asimismo, el Servicio 061 ha confirmado que no se han producido heridos en el incidente.
