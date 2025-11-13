El Betis ya contempla más de dos años en La Cartuja

El Betis ya contempla jugar más de dos temporadas en La Cartuja por los plazos de adjudicación y realización de las obras de finalización del Benito Villamarín como han señalado el consejero de la entidad verdiblanca Ozgur Unay y su director general, Federico Martínez Feria.

Martínez Feria ha manifestado por vez primera de manera expresa lo apuntado con anterioridad por la dirección verdiblanca, que los dos años previstos en La Cartuja podrían irse a más por los plazos del derribo de la tribuna de Preferencia del Villamarín y las demoras en la adjudicación de las obras.

En este sentido, el director general de la entidad bética dijo en declaraciones a los medios del club que "inicialmente", el plan de acción previsto de ejecutar el proyecto en dos temporadas permanece, "pero es probable que esté por encima de dos temporadas".

"Estaba previsto y se había incluido en el contrato con La Cartuja. Por prudencia, debemos considerar esta posibilidad, que parece que vamos a tener que confirmar una vez que recibamos la propuesta final de la constructora", afirmó el director general del Betis.

Actualmente, continúan los trabajos de demolición de la Preferencia del Villamarín, que podrían extenderse hasta final de año y "avanzar con las siguientes fases en el primer trimestre de 2026: hemos demolido una grada de más de 40 metros de altura. Es lo que aprecia el público, pero es un trabajo que no ha terminado", dijo.

Unay y Martínez Feria y señalaron que, en el proceso de adjudicación de las obras, ninguna oferta se ajustaba a los requerimientos técnicos y económicos del club y que están negociando con tres empresas constructoras mientras se termina la demolición para "enlazar una cosa con la otra", indicó el consejero.

"Las previsiones, en cuanto a cronograma, es que este proceso tenga un adjudicatario en el primer trimestre de 2026 y, a la terminación de la demolición, empecemos con las pantallas de contención y sigamos con la mejora del proyecto. Es un proceso largo, complejo", explicó Unay.