En prisión dos personas por secuestrar y vejar durante tres días a un joven en una nave industrial

La Policía Nacional ha esclarecido un delito de secuestro ocurrido en la provincia de Sevilla, en el marco de la 'operación Wool', que ha culminado con dos personas en prisión.

Según una nota de prensa remitida por la Policía, el secuestrado, un joven, estuvo retenido durante tres días en una nave industrial de la provincia. Los sujetos exigían dinero a la familia a cambio de su liberación.

Los hechos comenzaron cuando la víctima fue sorprendida mientras aparcaba su vehículo en un parking próximo a su domicilio. En ese momento dos hombres lo abordaron y, "bajo amenazas", le obligaron a ir con ellos a la fuerza. Durante el trayecto en coche, los dos individuos le colocaron un pasamontañas en la cabeza con el fin de impedirle conocer el destino al que lo estaban trasladando.

Finalmente, el joven fue llevado hasta una nave industrial, donde permaneció retenido en una de las habitaciones durante tres días. Durante este tiempo los captores "no alimentaron a la víctima, quien además sufrió vejaciones y maltratos durante el cautiverio".

Pasados los tres días que duró el secuestro, los captores tomaron la decisión de liberar al joven en unos terrenos próximos a Sevilla, desde donde pudo pedir ayuda.

La Policía ha asegurado que iniciaron la investigación cuando tuvieron conocimiento de los hechos. Siendo una operación "rápida" que permitió la identificación plena de los responsables.

Con el avance de la misma, se comprobó que uno de los implicados había ingresado en prisión días después del secuestro por otros delitos, por lo que los agentes le informaron de su imputación en estos hechos en el propio centro penitenciario.

El segundo implicado fue localizado y detenido en el municipio sevillano de Bormujos, en el marco de un dispositivo policial especialmente diseñado para ello y tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.