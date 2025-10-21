Tres funcionarios agredidos en la cárcel de Morón tras cachear a un interno que supuestamente portaba drogas

Tres funcionarios del centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, han sido agredidos en la mediodía de este martes por un interno que, tras un cacheo motivado por la sospecha de que podría supuestamente portar sustancias estupefacientes, prohibidas en el centro, habría propiciado empujones y golpes a los profesionales.

Durante el proceso de cacheo, el interno opuso resistencia, empujando a uno de los funcionarios, cuyo brazo fue golpeado contra la pared, según ha detallado CSIF en una nota.

El sindicato ha enmarcado que las otras dos profesionales que se encontraban en el cacheo intentaron reducir el interno, recibiendo una de ellas un codazo en la mejilla y la segunda una patada en el codo.

En consecuencia, fue avisado el Jefe de Servicios acompañado de funcionarios de refuerzo, que procedieron al traslado del interno al departamento de Aislamiento. Por su parte, los tres funcionarios fueron atendidos en la enfermería del centro penitenciario.

Por todo ello, el sindicato ha solicitado a la dirección del centro la "conducción inmediata" del interno a "otro establecimiento más adecuado".

Asimismo, ha advertido de la "falta de respuestas adecuadas y eficaces" ante la, aseguran, escalada de este tipo de agresiones en las prisiones.

En conclusión, han reivindicado una Relación de Puestos de Trabajo específica de la Administración Penitenciaria, la condición de Agentes de la Autoridad, una formación adecuada, unos medios coercitivos "actualizados para estas situaciones" los dispositivos TASER y medios técnicos y tecnológicos necesarios, entre otras peticiones.