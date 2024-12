El tándem Serrano-Montero ya suena en el Parlamento para sustituir a Espadas

El escenario en el que venía trabajando el Gobierno andaluz es el de la continuidad de Espadas y su relevo por Montero una vez que Feijóo sea presidente del Gobierno. Espadas, entienden y así señalaban fuentes de San Telmo, es el ‘spárring’ ideal para Moreno. Se le considera «leal» institucionalmente y a la hora de la negociación parlamentaria y, en el plano de partido, su desgaste en Andalucía es importante como portavoz de Pedro Sánchez en el Senado y después de asumir, a diferencia de otros líderes socialistas como García Page, Javier Lambán o la propia Susana Díaz, cada uno de los postulados del sanchismo: de los indultos a la amnistía y ahora la financiación singular de Cataluña. Desde el Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla, hasta ahora, en vista de la debilidad orgánica de Espadas, ya se habla abiertamente de un posible tándem conformado por el número 2 de Santos Cerdán en Ferraz, el jiennense Juanfran Serrano, y la vicepresidenta María Jesús Montero como cabeza de cartel. Vendría a ser, en palabras del portavoz popular en el Parlamento, Toni Martín, la teoría «del pavo»: «Esta Navidad se va a cocinar a fuego lento un pavo, el señor Espadas». En la Cámara autonómica, el PP-A ya da por hecho el relevo de Espadas al frente del PSOE-A con Serrano como secretario general y Montero como candidata quien, asimismo, también arrastraría la mochila de las políticas de Pedro Sánchez.

La que fuera consejera de Hacienda en Andalucía ha ido contradiciendo sus reivindicaciones con la llegada a la misma cartera en el Gobierno central. La aprobación de un cupo catalán la vuelve a invalidar, en teoría, como posible candidata a la Junta de cara al electorado. Montero ya sonó en las quinielas para sustituir a Susana Díaz o para la Alcaldía de Sevilla y desde años para sustituir a Espadas. Según los mentideros políticos, ella no lo vio claro y prefirió Madrid, donde ha ido escalando hasta ser la número 2 del PSOE y la vicepresidenta del Gobierno. Montero no ha dejado de sonar para un posible retorno a Andalucía, todavía hipotético en tanto que ella no se lo plantearía como opción y tendría que ser una petición expresa del presidente Pedro Sánchez.

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, dio por hecho en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas que Espadas va a ser relevado en el PSOE-A por Serrano y que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, será la próxima candidata socialista a la Presidencia de la Junta, según trasladó durante su intervención en la primera agrupación del debate final del proyecto de Ley del Presupuesto. El representante del PP-A aludió a la moción de censura de PSOE y Jaén Merece Más en el Ayuntamiento jiennense contra el alcalde popular Agustín González y acusó a los socialistas de «llegar a los sitios pronunciando, chequera en mano, aquello tan cacique de, ‘a ver, esta finca, ¿cuántos billetes cuesta?’». «Por decirlo con claridad, el que viene a sustituir como secretario general del PSOE andaluz al señor Espadas, y la que viene a sustituir como candidata a presidenta de la Junta al señor Espadas, han llegado a Jaén y, con dinero público, han comprado la Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén para su partido, el PSOE», comentó Martín. El portavoz popular consideró «una desvergüenza política la compra del sillón de La Moncloa por Pedro Sánchez a cambio de firmar la condonación de la deuda a Cataluña y la amnistía» a los procesados por el proceso independentista catalán y «fue una desvergüenza política la compra del sillón» del actual presidente de la Generalitat, el socialista catalán Salvador Illa, «a cambio de una financiación singular que pedía el independentismo catalán». «Y es una desvergüenza política ahora la compra del sillón de la ciudad de Jaén», continuó.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, defendió que si el secretario general del PSOE-A «no tiene ni idea» de lo que hacen sus compañeros en las provincias, «algo anda muy mal» en el partido, en referencia a la moción de censura en la capital jiennense. «Le quitan la deuda al Ayuntamiento de Jaén para desalojar al PP del gobierno municipal, pero no le quitan la deuda al de Jerez o al de Algeciras o a otros ayuntamientos que están arruinados», añadió. «No se puede hacer un uso más maniqueo del dinero de todos», recalcó el presidente de la Junta.

Espadas replicó a Moreno que es él quien «parece» que «no tiene ni idea de lo que pasa en Jaén», subrayando que el PSOE fue el partido más votado en dicha capital en las elecciones locales, cuando PSOE y PP empataron con once concejales. El aún líder del PSOE-A recomendó a Moreno que se preocupe «de sus incumplimientos, que es la razón última de la moción de censura en el ayuntamiento».