Temperaturas en ascenso en Andalucía: máximas de 37 grados

Las temperaturas se mantendrán este martes sin cambios o en ascenso, con máximas de 37 grados en Córdoba, Granada y Jaén y de 36 en Sevilla y mínimas por encima de los 20 grados en toda la comunidad.

Los cielos estarán poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar tormentas aisladas y polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Los vientos soplarán flojos a moderados de dirección variable, tendiendo a componente este en el extremo oriental, a componente sur en el interior oriental y a componente oeste en el resto.