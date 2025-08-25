Investigan una intoxicación alimentaria con una decena de afectados en la Feria de Málaga

La Policía Local de Málaga investiga una intoxicación alimentaria, con al menos diez personas atendidas, por comer en un puesto de patatas asadas del recinto ferial de Málaga, que el domingo celebraba el 'Día del niño' tras el final oficial de la feria. En la madrugada de este lunes 25 de agosto, a las 2:50 horas, el 061 requirió a una unidad de Policía Local porque había una familia (dos adultos y dos menores) en estado de intoxicación alimentaria, han informado a EFE fuentes municipales.

Los afectados explicaron a los policías que habían consumido en un puesto de patatas asadas de la calle Paquiro y poco después empezaron a sentirse mal, con vómitos y diarrea. Además, el 061 informó de que había más personas atendidas en el Hospital Clínico, por lo que la Policía se personó en el centro sanitario.

Fuentes del hospital han indicado a EFE que se atendió en Urgencias a cuatro miembros de una misma familia, que fueron dados de alta en la misma madrugada. El establecimiento ya estaba desmontado en el momento de la intervención policial, por lo que no se pudo hacer inspección. El establecimiento está identificado y que se remitirá informe al organismo sanitario competente, han explicado las fuentes municipales.