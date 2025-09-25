Acceso

El tiempo en Andalucía este jueves 25 de septiembre

Pocos cambios en la comunidad andaluza

SEVILLA, 12/07/2025.- Un hombre montando en bicicleta pasa junto a un termómetro que marca 31 grados, este sábado en Sevilla. Los cielos estarán este sábado poco nubosos o despejados en Andalucía, donde las temperaturas descenderán ligeramente o permanecerán igual, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). EFE/David Arjona
Un hombre montando en bicicleta pasa junto a un termómetro que marca 31 grados en SevillaDAvid ArjonaAgencia EFE
  • Redacción Andalucía
Sevilla Creada:
Última actualización:

Las temperaturas experimentarán pocos cambios este jueves en Andalucía, con una máxima de 31 grados en Sevilla y una mínima de 13 en Córdoba y Granada, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los cielos estarán en general poco nubosos, aunque se esperan intervalos nubosos en la vertiente mediterránea y nubosidad de evolución diurna en las sierras, con probabilidad de chubascos ocasionales en las sierras del tercio oriental de la comunidad.

No hay avisos meteorológicos para este jueves en Andalucía.

Los vientos soplarán de componente este flojos a moderados en la vertiente mediterránea y Cádiz, más intensos en el Estrecho y litoral almeriense; variables flojos en el resto.

