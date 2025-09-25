La San Diego Cómic-Con reúne desde hoy en Málaga a 100.000 aficionados

La San Diego Cómic-Con Málaga se desarrollará desde este jueves hasta el domingo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y reunirá a más de 100.000 aficionados de todo lo «friki» provenientes de 20 países con algunas de las estrellas más importantes del mundo del cómic, de los videojuegos y la fantasía como Arnold Schwarzenegger y Gwendoline Christie y estrellas nacionales como Ester Expósito o J.A. Bayona. El evento, que podría dejar un impacto económico de 40 millones de euros en Málaga según los organizadores, constituye el desembarco en Europa de la mítica Comic-Con de San Diego (EE UU). Se llevará a cabo en un recinto de 80.000 metros cuadrados, entre la superficie del propio Palacio de Congresos junto a 22.000 metros cuadrados en el exterior en un «Village» con atracciones, zona gastronómica y un escenario con programación propia.

Allí se podrá disfrutar de más de 300 horas de contenido único repartido entre auditorios, que acogerán charlas y conversaciones con referentes nacionales e internacionales (el Hall M, referencia al icónico Hall H de San Diego Comic-Con, será el escenario principal de los encuentros más esperados). Además, los visitantes podrán pasear por el «Exhibitor Hall» con expositores, coleccionistas y creadores.

Schwarzenegger será el «plato fuerte» de la convención: el icono «hollywoodiense», protagonista de películas como «Terminator», dará una «masterclass» durante la mañana del domingo, día de cierre, bajo el título de «Total Recall». Durante los días anteriores, aparecerán por los pasillos de la Cómic-Con intérpretes de la talla de Gwendoline Christie (Brienne de Tarth en «Juego de Tronos»), Luke Evans (Bardo en la trilogía de «El Hobbit») o Aaron Paul (Jesse Pinkman en «Breaking Bad»).

Disney aterriza con dos de sus estrenos, «Tron:Ares» y «Predator Badlands’» Además, para los fans de Star Wars, Lucasfilm presenta la tercera temporada de su antología animada Star Wars Visions. La Cómic-Con también contará con presencia española, como por ejemplo Ester Expósito y Belén Rueda, dos de las participantes en el panel «Actrices en el género fantástico hoy en día», y el director J.A. Bayona, que celebrará un encuentro con Álex de la Iglesia.

La expectación generada en la ciudad es muy grande y los hoteles de Málaga capital van a superar el 90% de ocupación, según señaló a Europa Press el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) para Málaga capital, Francisco Moro. Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga reforzará el servicio de transporte público urbano con motivo de la celebración en la convención con una lanzadera desde el centro.