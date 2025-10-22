El tiempo en Andalucía este miércoles 22 de octubre

Los cielos estarán en general muy nubosos este miércoles en Andalucía, con nubes bajas que en las sierras irán acompañadas de precipitaciones débiles, aunque tendiendo a abrirse claros a partir de mediodía.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos estarán poco nubosos en el litoral mediterráneo, y habrá brumas y nieblas matinales, más probables en las sierras.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso generalizado, localmente sin cambios en el extremo oriental de la comunidad, mientras que las máximas subirán en el valle del Guadalquivir y se mantendrán con pocos cambios en el resto.

Córdoba, Málaga y Sevilla alcanzarán la máxima más alta, con 29 grados, y Granada registrará la mínima más baja (13 grados).

Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes de poniente en el litoral mediterráneo.