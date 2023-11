Uno de cada cuatro euros de inversión para obras hidráulicas en Andalucía

«La gestión de los episodios de sequía requiere actuar no solo desde el punto de vista de la demanda, adaptando esta a la evolución de la situación hidrológica, sino llegada una situación excepcional, la ejecución de infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua de uso urbano», recoge el libro del proyecto de Presupuestos que se debate hoy y mañana en el Parlamento. Las cuentas destinan el 24% de la inversión pública a materia hídrica, lo que supone un 10% más que el año pasado, y un 114% más que en el último presupuesto de un Gobierno socialista, según explicó el portavoz andaluz Ramón Fernández-Pacheco.

El «objetivo último» pasa por «aumentar la garantía del abastecimiento humano, movilizando recursos adicionales en aquellos casos donde sea factible o, en su caso, actuando sobre las infraestructuras existentes, al objeto de mejorar la eficiencia de las mismas y las conexiones existentes entre los distintos ámbitos que puedan existir», señala el libro del Presupuesto. Así, se han declarado como Obras de Interés de la Comunidad una serie de actuaciones necesarias frente a la sequía. En 2024 se impulsará la redacción de los proyectos de la presa de Cerro Blanco en la provincia de Málaga y de la Coronada en la de Huelva. Asimismo, proseguirán las actuaciones de modernización de regadíos puestas en marcha en los últimos años. Se trata de iniciativas que se corresponden con acciones recogidas en el Pacto Andaluz por el Agua. En 2024 también continuará la ejecución de las inversiones en actuaciones directas para la mejora de las infraestructuras hidráulicas en los sistemas de explotación del Guadalete-Barbate (Cádiz) y del Guadalhorce (Málaga).

La situación en la comunidad, a pesar de las últimas lluvias, sigue siendo preocupante. En Huelva, la Junta, a petición de las organizaciones agrarias, ha aplazado la aplicación del recorte hasta el 50% del agua para el riego acordado por la Comisión de Sequía del Tinto-Odiel-Piedras y que entraba en vigor hoy, hasta el comienzo del nuevo año hidrológico el 1 de enero. El CSIC, por su parte, aseguró que las últimas lluvias dejan una inundación de «solo un 1,8%» de la marisma de Doñana. El relator de la ONU para el derecho humano al agua potable advierte de la «vulneración» en las comarcas del norte de Córdoba sin suministro de agua potable de la red pública desde el mes de abril. Los regantes de Feragua no esperan restricciones en grandes ciudades, pero «sí puede haber problemas en municipios más pequeños».

Los embalses andaluces han bajado hasta los 2.391 hm3 tras descender 7 hm3 en una semana y se encuentran al 19,98% de su capacidad. Comparando con la situación de hace un año en estas mismas fechas, se registran 429 hm3 menos (2.820 hm3). En cuanto a las distintas cuencas, en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir no se ha producido ningún cambio en el volumen almacenado, por lo que los embalses se mantienen al 18,78% de su capacidad, lo que supone un total de 1.508 hm3. Se registran 15 hm3 más que hace justo un año. En las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, el agua embalsada ha disminuido en 5 hm3 (-0,43%) y están al 21,54% de su capacidad con 248 hm3. En un año, el descenso ha sido de 159 hm3.

La demarcación Guadalete-Barbate registró un descenso de 1 hm3 (-0,06%), reduciendo su capacidad a 248 hm3, el 15,02% del total. En el último año se han reducido estas reservas de agua en la cuenca gaditana en 104 hm3. La cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza acumula 387 hm3 de agua embalsada, estando al 34,67% de su capacidad tras un leve descenso de 1 hm3. Hace un año había 181 hm3 más.

La negociación sobre Doñana, «encapsulada» del ruido

La Junta de Andalucía defendió la marcha de la negociación con el Gobierno sobre la Proposición de Ley de ordenación de los regadíos en los municipios en el entorno de Doñana, que supera ya el mes de plazo inicial que se dieron para tener un acuerdo, que cree «va por el buen camino» en tanto que defendió que «se ha encapsulado» esa negociación de todo el ruido político generado alrededor de la investidura de Pedro Sánchez y la amnistía a políticos catalanes.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, defendió esa tesis así como que se trata de una negociación donde «no estamos con la calculadora del tacticismo electoral». El consejero defendió ese aislamiento sobre la negociación para cambiar la calificación jurídica de unos terrenos que en la actualidad son descritos como forestales y la Proposición de Ley de PP y Vox persigue que pasen a ser considerados como suelos agrícolas regables con aguas superficiales de «todo el ruido» para que «no influya de manera negativa».

El portavoz andaluz argumentó que «la foto es lo de menos», en alusión a las declaraciones que hizo la semana pasada la vicepresidenta y ministra en funciones, Teresa Ribera, sobre su deseo de que el acuerdo se firmara de forma inminente con una foto en Doñana junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por lo que apeló a la consecución de un acuerdo para «seguir salvando los valores ecológicos de Doñana y dar soluciones por una mala planificación de ordenación del territorio en 2014». Esas afirmaciones de Ribera sobre la inminencia del acuerdo la matizó Fernández-Pacheco, quien fue tajante para asegurar «que no podemos firmar mañana porque no tenemos acuerdo», para seguidamente precisar que no quiere decir que no hayamos avanzado». Fernández-Pacheco describió «el desarrollo de una negociación complicada», de la que hizo partícipes a los agentes sociales, a los alcaldes, o a las ONG.