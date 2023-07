Vicente Azpitarte: "Ahora, desde Madrid, se mira a Andalucía con orgullo"

De los micrófonos de esRadio, Vicente Azpitarte pasó a ocupar un sillón en el Senado por Granada. Como representante de la Cámara alta fue miembro de la Delegación española para la Política Exterior de Seguridad Común en la Unión Europea y portavoz de deportes del Grupo Popular. Desde diciembre de 2019 ejerce como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Madrid y de cara a estos comicios se postula de nuevo como senador. «Prometer poco y cumplir mucho, trabajar en la actividad legislativa que compete a Granada y aprovechar mi trayectoria como delegado de la Junta para focalizar la atención en las necesidades de los granadinos» serán sus objetivos en la próxima legislatura.

Adelante Andalucía se presenta como el partido que dará «voz propia» a los andaluces en el Congreso ¿Será que Andalucía no está bien defendida en la Cámara baja?

No solo es que esté bien defendida, es que contamos con el cariño y el apoyo del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en esta campaña va a venir a Andalucía hasta en cinco ocasiones, mientras que Pedro Sánchez no se atreve a venir y no va a pisar Andalucía en toda la campaña. Yo creo que es evidente quien está tratando bien a la comunidad y quién la está haciendo progresar.

La designación de la sede de la AESIA para La Coruña fue un varapalo para Granada. La Junta ha dicho que llevará hasta «las máximas consecuencias» la reclamación judicial ¿En qué punto se encuentra?

Los granadinos nos sentimos humillados por un Pedro Sánchez, que vino a Granada a prometer que la sede de esta agencia estaría en nuestra provincia y no se nos ha dado ninguna explicación de por qué no ha sido así. Por lo tanto, lo primero es saber qué ha ocurrido, abrir los cajones y luego tomar las medidas que se puedan tomar en cada momento procesal.

Hablemos de infraestructuras, porque el AVE de Granada es el más lento de España y el aeropuerto no ha recuperado las conexiones prepandemia...

Hay un sentir general en la población de Granada de un maltrato con las conexiones, que quizá haya que reconocer que viene de largo, por parte de todas las administraciones nacionales. Y ahí es donde está nueva oleada de candidatos tenemos que dar un paso adelante y exigir unas conexiones dignas para una ciudad y provincia referentes en turismo en este país. Yo tengo el compromiso de sentarme con los responsables de las conexiones ferroviarias y aéreas para que nos expliquen las decisiones de los últimos tiempos y poder revertir esa situación.

Una de las infraestructuras más demandadas son las canalizaciones de la presa de Rules. Se prevé el inicio de las obras para otoño . ¿Pueden dar su palabra a los agricultores de que les va a llegar el agua de esta presa?

No solo podemos darles nuestra palabra a los agricultores, también a los vecinos de la costa Tropical. Las competencias sobre la presa de Rules son exclusivamente del Gobierno de España. No obstante, ha sido el presidente Juanma Moreno el que ha tenido que poner encima el dinero de todos los andaluces para que Pedro Sánchez no se pueda negar a poner en marcha las obras.

Usted ha sido portavoz de Deportes en el Partido Popular y es un referente de este campo dentro de Génova. ¿Considera que la ley Trans tiene cabida legal dentro del deporte, sobre todo, a nivel internacional? En su opinión, ¿qué cambios deberían introducirse?

Esta será una de las cuestiones prioritarias en los primeros 100 días del nuevo Gobierno de Núñez Feijóo. La derogación del «sanchismo» pasa por derogar la ley Trans. Estamos viendo a muchos deportistas muy frustrados porque después de años trabajando duramente, ahora se encuentran que por una ley mal hecha por políticos todos los récords conseguidos se desmoronan.

Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos andaluces y granadinos es la falta de sanitarios en los centros de salud ante la falta de profesionales para cubrir las vacaciones. ¿El PP aumentará las plazas MIR si gana elecciones?

Quiero lanzar dos mensajes claros. El primero, es una promesa del presidente nacional del PP para aumentar en 1.000 las plazas MIR. En segundo lugar, quiero recordar que cuando ganó Juanma Moreno fueron muchos los agoreros que dijeron que la sanidad pública acabaría con un gobierno del PP. Sin embargo, ahora se invierte más que nunca en sanidad, educación y en asuntos sociales.

Por cierto, ¿está funcionando bien correos en Granada?

Lo que me transmite la gente es mucha intranquilidad porque no se están recibiendo a tiempo los votos. Consideramos que los refuerzos que se han hecho en las plantillas son insuficientes. He escuchado palabra por palabra lo que ha dicho el presidente del partido y también la secretaria Cuca Gamarra, y lo único que han hecho es expresar dudas sobre la sostenibilidad de una empresa en un momento muy complicado, porque nos lo están diciendo los propios trabajadores y porque así lo está sintiendo la población.