El viernes seguirá marcado por el calor

El fin de semana pasado parecía que el verano definitivamente iba a dar paso a un otoño mojado. Pues este aun tendrá que esperar este viernes en Andalucía y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y temperaturas con pocos cambios. Se prevé un ascenso de las máximas en la vertiente mediterránea y los vientos soplarán flojos variables, de levante moderado en el Estrecho, disminuyendo durante la tarde.

Mañana habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y las temperaturas subirán en el litoral mediterráneo, con pocos cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde, ocasionalmente moderados en el litoral atlántico, Estrecho y litoral mediterráneo oriental