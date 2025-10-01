Esta comida de gato reduce la alergia que le producen a las personas

La convivencia entre millones de personas y su alergia a los gatos podría tener los días contados. Para cerca del veinte por ciento de la población adulta que sufre estornudos, picor de ojos o problemas respiratorios al estar cerca de estos animales, ha aparecido una solución casi revolucionaria que no implica medicar a la persona, sino simplemente modificar la dieta del felino. Se trata de un nuevo pienso, bautizado como Pro Plan LiveClear, que promete reducir de forma drástica la carga de alérgenos que producen los gatos en el hogar.

En contra de la creencia popular, el problema no reside en el pelo del animal, sino en una proteína específica denominada Fel d 1, que se encuentra de forma natural en su saliva. Cuando los gatos se acicalan, un comportamiento instintivo y constante, impregnan todo su pelaje con esta sustancia. Es entonces cuando la verdadera causa de la alergia se dispersa por el ambiente, adhiriéndose a muebles, ropa y alfombras, y desencadenando la reacción en las personas sensibles.

De hecho, detrás de este avance se encuentra una década de investigación científica por parte de la compañía Nestlé Purina. Los estudios para validar su eficacia arrojan resultados elocuentes. Después de alimentar a un grupo de gatos exclusivamente con este pienso durante tres semanas, se constató una reducción media del 47 % en los alérgenos activos presentes en su pelo. Además, las pruebas confirmaron que un 97 % de los felinos participantes mostraron una disminución en sus niveles de Fel d 1.

Cómo un ingrediente en el pienso neutraliza el alérgeno

El secreto de este alimento radica en que contiene un componente específico, una proteína derivada del huevo, que actúa como un neutralizador. La innovación consiste en atajar el problema en su origen, ya que este ingrediente se une a la proteína Fel d 1 directamente en la saliva del animal mientras este come. De este modo, cuando el gato se lame para limpiarse, la cantidad de alérgeno activo que transfiere a su pelaje es mucho menor, lo que a su vez disminuye la carga alergénica que libera en su entorno.

Por tanto, las implicaciones de este desarrollo son profundas y podrían transformar la vida de muchas familias que, hasta ahora, se veían obligadas a mantener una distancia dolorosa con sus mascotas o, en los casos más severos, a renunciar por completo a tener un gato en casa. Esta nueva herramienta abre la puerta a que la relación entre dueños y felinos sea más cercana y libre de síntomas, mejorando la calidad de vida de todos. El producto ya ha comenzado a distribuirse y está disponible en clínicas veterinarias y tiendas especializadas de Galicia.