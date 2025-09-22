¿Pienso seco, húmedo o mixto? Pocos lo saben, pero están cometiendo un error con el pienso de su gato

La eterna disyuntiva para muchos dueños de gatos sobre si es mejor optar por la comida húmeda o por el pienso seco parece tener una respuesta cada vez más clara entre los expertos: la clave no reside en los extremos, sino en un equilibrio bien medido. La recomendación general se inclina hacia una alimentación mixta que combina lo mejor de ambos mundos, garantizando así una dieta más completa y beneficiosa para la salud del felino al proporcionar un balance adecuado de nutrientes esenciales.

De hecho, la comida húmeda desempeña un papel crucial en la hidratación del animal. Su elevado contenido en agua, que puede rondar el 80 %, ayuda a prevenir problemas urinarios, una dolencia especialmente preocupante en gatos machos y en ejemplares de edad avanzada, que por naturaleza tienden a beber menos líquido del que realmente necesitan para el correcto funcionamiento de su organismo. Esta necesidad de hidratación a través de la dieta desmonta mitos comunes, ya que muchos desconocen por qué no se debe dar leche a un gato una vez que son adultos.

Además, al ser menos calórica que el pienso, la comida húmeda se revela como una herramienta clave para el control del peso, un factor clave contra la obesidad y sus enfermedades asociadas, como la diabetes o los problemas articulares. Su textura y aroma suelen resultar también más apetecibles, convirtiéndola en una excelente opción para gatos con poco apetito o con paladares más exigentes. Este enfoque preventivo de la salud es fundamental en todas las etapas de su vida, y es por ello que conocer los beneficios de esterilizar a tu gato puede ayudar a evitar futuras complicaciones.

Claves para combinar ambas dietas con éxito

Por otro lado, el pienso seco no debe ser desterrado de la dieta, ya que cumple funciones muy valiosas para el bienestar del animal. Su principal ventaja reside en el cuidado de la salud dental del gato. La textura crujiente y abrasiva de las croquetas produce un efecto de fricción mecánica al masticar que contribuye a mantener a raya la acumulación de sarro y a fortalecer las encías.

En este sentido, para implementar correctamente esta dieta combinada, es aconsejable seguir ciertas pautas. Los especialistas sugieren servir ambos alimentos en cuencos separados para preservar sus texturas y sabores, y mantener una proporción adecuada. Una pauta general es ofrecer, como mínimo, un tercio de la ración diaria en formato húmedo y los dos tercios restantes como pienso, ajustando siempre las cantidades al peso, edad y nivel de actividad del felino. De hecho, un mayor nivel de actividad puede requerir ajustes en su dieta, por lo que incluso es posible entrenar a tu gato para que salga a pasear contigo de forma segura.

No obstante, es fundamental ejercer un control estricto sobre las raciones de pienso, ya que su alta densidad energética puede conducir con facilidad a la sobrealimentación si se ofrece sin medida. Dejar el cuenco lleno durante todo el día es una práctica desaconsejada que puede echar por tierra los esfuerzos por evitar la sobrealimentación del felino y mantenerlo en su peso ideal.