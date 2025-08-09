La Guardia Civil investiga a un hombre por un vídeo viral en el que daba patadas puñetazos a su perro en Calaf (Barcelona)

La Guardia Civil investiga a un hombre de 28 años acusado de maltratar a su perro en Calaf (Barcelona), tras ser identificado en un vídeo viral grabado el 3 de agosto en el que se le ve golpeando al animal con una correa, mientras le propina patadas y puñetazos, así como lo arrastra por las patas delanteras o el collar.

Según ha informado el Instituto Armado, el vídeo, que se registró en la estación de Rodalies de Calaf, generó una ola de indignación social, con múltiples llamadas para colaborar en la identificación del individuo, informa Efe.

Tras la difusión del vídeo, y gracias a la colaboración ciudadana, la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona) con base en Manresa (Barcelona), perteneciente al Seprona de la Guardia Civil, inició inmediatamente las investigaciones para verificar los hechos y localizar al responsable.

El 6 de agosto, agentes desplazados a la localidad de Calaf identificaron a la persona que aparecía en las imágenes.

En coordinación con el Ayuntamiento de Calaf -competente en la gestión y protección de animales en el municipio-, al hombre le fue requisado el perro, un pastor belga malinois.

El animal fue trasladado a una protectora de Òdena (Barcelona), donde ahora recibe atención veterinaria y permanece bajo supervisión.