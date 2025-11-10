Los pájaros acudirán en masa a tu jardín durante todo el invierno si colocas un solo objeto allí: no son semillas

Para muchas personas, el jardín de la casa es la columna vertebral del hogar. Este constituye, en su totalidad, esa armonía que otorga equilibrio y sentido a la presentación de la vivienda. Y es que, cualquier aficionado que se precie ha de estar preparado para adaptar su jardín según la época del año, el clima y la ubicación.

Un jardín, sea cómo sea y esté donde esté, tiene la posibilidad de convertirse en un pequeño santuario para todo tipo de especies, ofreciéndoles refugio en los meses más duros del año. Insectos, pájaros e incluso algún que otro mamífero; todos pueden hacer acto de presencia cuando menos lo esperemos.

El mejor truco para atraer a los pájaros

Los pájaros, caracterizados en su mayoría por emitir sonidos suaves y agradables al oído, pueden elevar aún más esa armonía que hemos mencionado antes. Es por ello que mucha gente ha intentado dar con la fórmula para atraerlos a sus jardines. Y no, la comida no es la mejor solución, porque el riesgo de atraer roedores (como las ratas) también aumenta, además de que ensuciamos el terreno innecesariamente.

Una experta británica conocida en TikTok como 'The Floral Gardener' lo asegura: el agua es lo que realmente atrae a los pájaros. Al fin y al cabo, la necesitan para beber y acicalarse las plumas. Como dice 'The Floral Gardener': "Proporciona a tus pájaros varias fuentes de agua y vendrán solos".

Ya sean macetas, cuencos o palanganas, instalar fuentes de agua y mantenerla fresca de forma periódica es un gran atractivo para los pájaros, que lo percibirán como un remanso de confianza, a salvo de cualquier peligro. Ahora que se acerca el invierno, conviene eliminar cualquier resto de hielo que pueda surgir para ayudar a garantizar un acceso sin obstrucciones al agua.