El calefactor compacto que está salvando más de un hogar este invierno: Rowenta con modo Silence para calentar sin ruido y sin gastar de más

Con la bajada de temperaturas, muchos buscan soluciones rápidas para calentar el hogar sin disparar la factura eléctrica. El Rowenta Compact Power SO2210 se ha convertido en uno de los calefactores más recomendados precisamente por eso: es pequeño, eficiente y apenas hace ruido. Con sus dos niveles de potencia (1000 W y 2000 W) y su modo Silence, ofrece una calefacción rápida y constante, ideal para dormitorios, despachos o salones pequeños. Ahora puede encontrarse con un 28 % de descuento (36,19 € en Amazon), justo a tiempo para el invierno.

Calor rápido, silencioso y ajustable a cada situación

Rowenta Compact Power SO2210 Amazon Amazon

El Rowenta Compact Power está diseñado para ofrecer máximo rendimiento en el menor tamaño posible. Su motor dual permite elegir entre dos niveles de potencia: 1000 W para mantener el calor de forma estable, o 2000 W para calentar rápidamente estancias de hasta 20 m².

Su punto fuerte es el modo Silence, una función que reduce el ruido a menos de 50 dB, lo que lo hace perfecto para usar mientras duermes, trabajas o ves la televisión. Además, incorpora termostato regulable y modo antiheladas, que mantiene la temperatura mínima del ambiente sin consumo excesivo.

El diseño compacto y ligero permite moverlo fácilmente de una habitación a otra, y su protección contra sobrecalentamiento garantiza un uso seguro incluso durante horas de funcionamiento continuado.

Eficiencia y confort en formato pequeño

Pese a su tamaño reducido, este calefactor consigue una distribución uniforme del calor y puede usarse tanto en posición vertical como horizontal. También incluye modo ventilador de aire frío, lo que amplía su uso más allá del invierno.

Muchos usuarios destacan su eficiencia energética, ya que permite calentar solo la zona que se necesita sin depender del sistema de calefacción central. Además, su diseño sobrio en color negro encaja fácilmente en cualquier estancia sin llamar la atención.

Por menos de 37 €, el Rowenta Compact Power demuestra que no hace falta un gran aparato para mantener el calor y el confort en casa. Es práctico, resistente y, sobre todo, mucho más silencioso de lo que se espera de un calefactor de esta potencia.

