Dos polacos capturan un pez gato que bate el récord mundial: este es su verdadero tamaño

Dos pescadores aficionados, armados solo con paciencia y sus cañas, se toparon con un animal tan descomunal que rompió todos los registros conocidos.

En el embalse de Rybnik, un lago artificial famoso por su abundancia de peces, lograron capturar un ejemplar de bagre, conocido popularmente como "gato tigre" por su tamaño y fuerza, que medía casi tres metros de largo.

El combate bajo el agua

El encuentro no fue breve ni sencillo. Según relataron los propios protagonistas, el pez opuso resistencia durante más de una hora. La línea se tensaba una y otra vez, mientras los hombres trataban de mantener el equilibrio entre la emoción y el agotamiento.

Solo cuando el animal emergió a la superficie pudieron dimensionar lo que habían conseguido, el pez superaba en varios centímetros al récord mundial anterior, establecido hace dos años en Italia.

Un ecosistema singular

El embalse de Rybnik se alimenta de las aguas procedentes de una central térmica cercana, lo que mantiene una temperatura constante durante todo el año.

Esa condición, poco habitual en los lagos europeos, crea el ambiente perfecto para que los bagres crezcan más de lo habitual.

El calor favorece su metabolismo, y la abundancia de alimento hace el resto. No es casualidad que en los últimos años la zona se haya convertido en un destino de culto para pescadores de toda Europa.

Después de medirlo, fotografiarlo y verificar su longitud de 2,92 metros exactos, los pescadores decidieron devolverlo al agua.

La decisión, aplaudida por las asociaciones locales, se ajusta al espíritu de la pesca responsable que promueve la conservación de los grandes ejemplares. El pez se deslizó lentamente hacia las profundidades del lago.

Un símbolo para la comunidad

En Polonia, la noticia fue recibida con orgullo y curiosidad, ya que no todos los días un país centroeuropeo logra inscribir su nombre en los récords mundiales de pesca.

Para la ciudad de Rybnik, el suceso representa una oportunidad para proyectarse internacionalmente y consolidarse como referencia en la pesca deportiva. Muchos expertos coinciden en que este acontecimiento revaloriza el potencial de las aguas interiores europeas.

Entre la ciencia y la naturaleza

El pez tigre europeo, especie que puede vivir varias décadas y superar fácilmente los cien kilos, despierta tanto admiración como misterio.

Su tamaño y fuerza lo convierten en un desafío para los pescadores, y su presencia en lagos artificiales como el de Rybnik plantea preguntas sobre la adaptación de la fauna a los entornos modificados por el ser humano.

Algunos biólogos consideran que este tipo de ecosistemas templados podrían acelerar el crecimiento de ejemplares únicos, aunque advierten del riesgo de alterar el equilibrio natural del hábitat.