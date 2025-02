¿Por qué los gatos siguen a unas personas y no a otras?

¿Por qué tu gato parece seguir a esa visita que ni siquiera le presta atención, mientras ignora por completo a quienes lo acarician con entusiasmo? ¿Será que los gatos “huelen” la personalidad de una persona? ¿O hay algo más profundo que influye en sus preferencias?

Estos pequeños felinos, conocidos por su independencia y aire misterioso, son mucho más perceptivos y selectivos de lo que aparentan. Su elección de humanos no es aleatoria, y, aunque no lo creas, su vínculo contigo puede depender de factores tan sutiles como el tono de tu voz o la forma en que caminas por la casa. Pero, ¿qué es lo que realmente los atrae hacia unas personas y los aleja de otras?

Un vínculo de 12.000 años: la afinidad gatuna con los humanos

Desde que los gatos comenzaron a convivir con los humanos hace 12.000 años, su capacidad de adaptación y observación ha sido clave para sobrevivir. Aunque hoy en día los consideramos mascotas, los gatos siguen manteniendo ese instinto salvaje que los hace selectivos con las personas que los rodean.

Su afinidad no tiene nada que ver con el azar ni con “intuiciones mágicas”; es el resultado de su aguda percepción. Los gatos son expertos en leer señales humanas, notan tu postura, interpretan tus movimientos e incluso son capaces de captar tus emociones más sutiles. Por eso, su elección no se basa solo en quién les da de comer, sino en quién les hace sentir cómodos y seguros.

¿Qué hace que un gato prefiera a una persona sobre otra?

Si alguna vez has tenido la sensación de que un gato te observa como si pudiera leer tu mente, no estás tan lejos de la realidad. Los gatos tienen una sensibilidad excepcional que les permite detectar aspectos que pasan desapercibidos para otros.

Según los expertos de "The Dog People", hay tres factores principales que determinan a quién sigue un gato:

1. La seguridad que les transmites.

Los gatos se sienten atraídos por personas que les ofrecen un entorno tranquilo y predecible. Si tus movimientos son bruscos o tu tono de voz es fuerte, es probable que el gato mantenga su distancia.

2. Tu consistencia.

A los gatos les encanta lo estable: horarios, rutinas y gestos familiares. Si siempre actúas de la misma forma, generas en ellos una sensación de confianza que valoran enormemente.

3. Su memoria a largo plazo.

Los gatos no olvidan fácilmente. Si en algún momento alguien fue agresivo con ellos, evitarán a esa persona incluso años después. Por el contrario, si has tenido interacciones positivas, lo recordarán y te buscarán con más frecuencia.

A diferencia de otros animales, como los perros, que suelen ser más sociables con cualquier persona, los gatos tienden a elegir cuidadosamente con quién pasan su tiempo. Esto explica por qué un mismo gato puede comportarse de manera muy cariñosa con una persona y distante con otra, incluso dentro de la misma casa.

Mujer con gatos PEXELS (Tranmautritam)

¿Cómo saber si eres el favorito de tu gato?

Si tu gato te busca constantemente, puede que ya seas su persona favorita, pero hay señales específicas que confirman esta conexión especial. Molly DeVoss, veterinaria experta en comportamiento felino, identifica las principales formas en que los gatos demuestran su afecto:

Cabezazos de cariño: si tu gato golpea suavemente tu cabeza, piernas o brazos con la suya, no es casualidad, está reforzando el vínculo contigo .

si tu gato golpea suavemente tu cabeza, piernas o brazos con la suya, no es casualidad, . Marcaje con su olor: al frotarse contra tus piernas o pies, tu gato está dejando su olor en ti, lo que para ellos simboliza confianza y pertenencia.

al frotarse contra tus piernas o pies, lo que para ellos simboliza confianza y pertenencia. Lamerte o asearte: este gesto, que entre gatos se da para fortalecer lazos, es una muestra clara de afecto hacia ti.

este gesto, que entre gatos se da para fortalecer lazos, es una muestra clara de afecto hacia ti. Regalos inesperados: si tu gato te lleva juguetes o incluso alguna “presa” (¡aunque sea un calcetín!), es su forma de agradecerte el cuidado que le brindas.

si tu gato (¡aunque sea un calcetín!), es su forma de agradecerte el cuidado que le brindas. Mostrar su barriga: cuando un gato se revuelca y te enseña su vientre, te está mostrando su máxima vulnerabilidad , una señal inequívoca de que confía plenamente en ti.

cuando un gato se revuelca y te enseña su vientre, , una señal inequívoca de que confía plenamente en ti. Seguirte a todas partes: si no puedes caminar sin que tu gato vaya tras de ti, felicidades, eres su persona elegida.

La ciencia detrás del amor selectivo de los gatos

Aunque algunos podrían pensar que los gatos son “fríos” o “distantes”, la realidad es que construyen vínculos mucho más profundos de lo que parece. Su aparente indiferencia es, en realidad, un filtro cuidadoso para elegir a quién confiarle su cariño.

Estos animales prefieren a las personas que demuestran calma, movimientos suaves y patrones predecibles. Incluso pequeños gestos cotidianos, como sentarte siempre en el mismo lugar o llamarlo con el mismo tono de voz, pueden hacer una gran diferencia en su relación contigo.

¿Por qué los gatos prefieren a ciertas visitas?

Es común escuchar historias de gatos que ignoran a los miembros de la casa pero corren tras esa visita que no les presta atención. ¿Por qué ocurre esto?

La respuesta está en la percepción felina. Los gatos tienden a sentirse atraídos por personas que no intentan imponer contacto. Para ellos, alguien que respeta su espacio transmite seguridad. Por eso, si quieres ganarte a un gato, lo mejor que puedes hacer es no forzarlo, deja que sea él quien se acerque primero.

Un vínculo único que trasciende palabras

Si tienes la suerte de ser el elegido por tu gato, no lo tomes a la ligera. Ser la persona favorita de un felino no es solo un privilegio, sino una muestra de confianza absoluta. A diferencia de otros animales, los gatos no entregan su afecto a cualquiera.

Así que, la próxima vez que tu gato te siga por la casa, se acurruque en tu regazo o te mire con esos ojos llenos de misterio, recuerda que detrás de esos gestos hay una elección consciente. Porque para los gatos, el amor siempre es una cuestión de confianza, percepción… y un poquito de magia.