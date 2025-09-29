Un repartidor se vuelve viral después de hacerle esto a las mascotas que se encuentra

Un repartidor de paquetería de la ciudad estadounidense de Nueva Orleans se ha convertido en una inesperada celebridad de internet gracias a una afición tan sencilla como entrañable: fotografiarse con todos los perros que se encuentra durante su ruta de trabajo. Jason Hardesty, el protagonista de esta historia, ha conseguido construir una sólida comunidad con más de 169.000 seguidores en su perfil de Instagram, donde inmortaliza estos encuentros caninos con una naturalidad que ha cautivado a miles de usuarios en todo el mundo.

De hecho, la idea surgió de una forma casi accidental. Tras compartir la primera fotografía junto a uno de los perros de su recorrido diario, Hardesty se percató de que la publicación había recibido una cantidad de «me gusta» muy superior a la que solían tener sus otras imágenes. Vio en ello una oportunidad para conectar con la gente y decidió sistematizar la práctica, dando vida a una galería que hoy es un fenómeno viral.

En este sentido, su iniciativa no tardó en tomar forma bajo una etiqueta propia que ya es reconocible para sus seguidores: #pupsofjay. Bajo este hashtag, Hardesty agrupa una creciente colección de retratos que muestran la enorme complicidad entre el repartidor y sus amigos de cuatro patas, un gesto que le ha valido el cariño de una legión de fans en su cuenta de Instagram.

Un vínculo que trasciende la pantalla

Asimismo, su relación con los animales va mucho más allá de una simple pose para la cámara. Lejos de buscar únicamente la interacción en redes sociales, Hardesty ha forjado lazos genuinos con muchos de los perros de su ruta. Entre ellos destaca un vínculo especial con Mac, un golden retriever que se ha convertido en uno de los protagonistas habituales de su galería de imágenes y con quien comparte una conexión visible y conmovedora.

Sin embargo, la implicación de Hardesty alcanzó una nueva dimensión cuando su amor por los perros le llevó a cambiar la vida de uno de ellos para siempre. Durante una de sus jornadas laborales, encontró a una perra de raza pitbull que había sido abandonada. Sin dudarlo un instante, la rescató y, tras un tiempo cuidando de ella, decidió adoptarla formalmente, bautizándola con el nombre de Tiger Lily. Este gesto demuestra que su popularidad en internet es solo el reflejo de una vocación que trasciende por completo el mundo digital.