Dos perros de razas peligrosas sueltos y sin bozal y atacan y muerden a otro can y a sus dueños en Valladolidalladolid

La Guardia Civil investiga a dos mujeres, vecinas de la localidad vallisoletana de Mojados, como supuestas autoras de un delito relacionado con la tenencia irresponsable de animales potencialmente peligrosos, por las lesiones que causaron dos perros a los dueños de otro, que también sufrió lesiones, mientras lo paseaban.

Además, se les atribuye la supuesta autoría de un delito contra los animales por las heridas producidas al perro agredido durante el incidente, han informado este miércoles fuentes del instituto armado.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre, cuando dos perros, uno de raza Stafforshire Terrier Americano y otro American Bully, que según sus certificaciones veterinarias tiene la consideración de animales potencialmente peligrosos, se encontraban sueltos y sin bozal y se abalanzaron sobre otro de raza samoyedo mordiéndole en diversas partes del cuerpo.

Gracias a la intervención de las personas que se encontraban en el lugar, las cuales, se expusieron a sufrir daños por parte de los perros atacantes, lograron parar el ataque.

Como consecuencia del sucesos, la pareja propietaria del perro tuvo que ser atendida en un Centro de Salud por varias mordeduras en las manos e igualmente el perro atacado tuvo que ser atendido en el Centro Veterinario de Mojados.

Los hechos fueron denunciados ante el Puesto de la Guardia Civil de Mojados, que procedió a instruir las primeras diligencias, haciendo el traslado de las mismas al SEPRONA de la Guardia Civil de Valladolid para que continuara con la investigación.

La tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos (PPP), requiere de la obtención de una licencia otorgada por el Ayuntamiento donde se registre al perro y de un seguro de responsabilidad civil.

Para su estancia en lugares públicos deben cumplir con las medidas de seguridad de llevar permanentemente puesto un bozal y estar atado por una correa rígida, no extensible, de menos de dos metros de longitud, extremos que se encuentran regulados Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y en el Decreto 134/1999, de 24 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía.

Por todo ello, la Guardia Civil de Valladolid, procedió a la investigación de las propietarias de ambos perros, como supuestas autoras de dos delitos de lesiones leves y otro contra los animales, al ser responsables del incumplimiento de las medidas de seguridad para la posesión de un animal potencialmente peligroso con el resultado de un ataque a dos personas y a un perro.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina de Campo, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Medio Ambiente y urbanismo de Valladolid.

De igual modo, se han remitido las infracciones administrativas incurridas tanto al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León de Valladolid, como al Ayuntamiento de Mojados al ser las autoridades competentes en materia de animales de compañía