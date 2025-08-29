¿Qué es el misterioso "camino amarillo" descubierto en el océano Pacífico?

“Había varios caminos cerca, pero Dorothy no tardó mucho en encontrar el pavimentado con ladrillos amarillos. En poco tiempo, caminaba a paso ligero hacia la Ciudad Esmeralda; sus Zapatos Plateados tintineaban alegremente sobre la dura calzada amarilla”, este es uno de los pasajes del clásico de L. Frank Baum, El Mago de Oz. Ahora ese clásico, de los ladrillos amarillos, podría reaparecer en el mundo real. Solo que sumergido.

Una expedición a una dorsal marina, justo al norte de las islas hawaianas, reveló una sorpresa: un antiguo lecho lacustre seco pavimentado con lo que parece ser un camino de baldosas amarillas.El buque de exploración Nautilus descubrió la inquietante escena mientras inspeccionaba la dorsal Liliʻuokalani en el Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea (PMNM).

El PMNM es una de las áreas de conservación marina más grandes del mundo, más grande que todos los parques nacionales de Estados Unidos juntos, y solo hemos explorado alrededor del 3 % de su lecho marino.

Los científicos del Ocean Exploration Trust están ampliando las fronteras de esta zona virgen, que se encuentra a más de 3000 metros de profundidad, y lo mejor es que cualquiera puede presenciar la exploración. Un video con los mejores momentos de la expedición capturó el momento en que los científicos que operaban el vehículo de aguas profundas se toparon con el camino a Oz.

“Es el camino a la Atlántida”, exclama un científico por la radio.

“¿El camino de baldosas amarillas?”, responde otra voz.

A pesar de estar ubicado bajo unos mil metros de océano, el lecho descubierto por los investigadores en la cima del monte submarino Nutka luce sorprendentemente seco.

Por radio, el equipo comenta que el suelo parece casi una “corteza horneada” que podría desprenderse. En una pequeña sección, la roca volcánica se ha fracturado de una forma sorprendentemente similar a la de los ladrillos.

“Las singulares fracturas de 90 grados probablemente estén relacionadas con el estrés de calentamiento y enfriamiento causado por múltiples erupciones en este borde horneado”, explican los responsables del hallazgo.

A primera vista, el efecto se confunde fácilmente con el camino hacia Oz. Y, en cierto modo, no es del todo erróneo: seguir el camino de ladrillos es una señal de que vamos en buena dirección y que pronto podríamos aprender mucho más sobre la geología oculta de la Tierra.