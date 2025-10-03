Alertas por viento fuerte en el Valle del Ebro para este día del fin de semana: la AEMET prevé rachas muy intensas

El arranque del primer fin de semana de octubre de 2025 en Aragón estará marcado por la transición. De acuerdo con las previsiones meteorológicas de la AEMET, se anticipa una evolución desde cielos iniciales cubiertos hacia un patrón dominado por la estabilidad y el viento. Así pues, este viernes, 3 de octubre la jornada comenzará con un persistente cielo nuboso en el Pirineo, mientras que el resto de la comunidad disfrutará de un cielo poco nuboso, adornado únicamente por nubes altas que no impedirán el paso del sol.

La nubosidad baja favorecerá la formación de probables brumas y bancos de niebla a primera hora de la mañana, principalmente en el Valle del Ebro y comarcas del sur de Huesca. Este escenario matutino dará paso a intervalos nubosos por la tarde. En cuanto a las temperaturas, la tendencia general será el ascenso de las máximas en el sistema Ibérico y en las cumbres pirenaicas. La máxima será en Huesca de 25 ºC y 28 en Teruel y Zaragoza.

El viento, protagonista indiscutible del sábado

El sábado 4 de octubre presentará una situación atmosférica diferente, caracterizada por una clara inestabilidad al final del día. El cielo se mostrará poco nuboso, aunque con abundante nubosidad alta que se irá haciendo más densa, tendiendo a evolucionar hacia intervalos nubosos durante la tarde. Será al final de la jornada cuando se prevén probables precipitaciones débiles que afectarán directamente a la divisoria del Pirineo.

La jornada sabatina estará fuertemente condicionada por la intensificación del viento. Aunque comenzará flojo variable, se establecerán intervalos de componente oeste moderado en el sistema Ibérico occidental durante la mañana. Sin embargo, la AEMET advierte de un cambio significativo en la segunda mitad del día, con el viento tendiendo a componente noroeste moderado. Este cambio de dirección vendrá acompañado de aumentos ocasionales de intensidad, con probables rachas muy fuertes en zonas del Valle del Ebro.

Máximas agradables para el domingo

La evolución térmica para este periodo de tres días se mantendrá en ascenso en las máximas, mientras que las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios significativos en general. Esta estabilidad en las mínimas permitirá amaneceres frescos, típicos de la estación otoñal, pero el calentamiento diurno será perceptible y continuo a lo largo del periodo.

El domingo 5 de octubre se consolida como el día más cálido del fin de semana, con las siguientes temperaturas más destacadas por capitales de provincia: Huesca registrará mínimas de 9 º C y una máxima de 23 ºC; Teruel, con el ambiente más fresco al amanecer, anotará mínimas de 8 ºC y una máxima de 23 ºC; y finalmente, Zaragoza se mantendrá con mínimas de 12 ºC, disfrutando de una máxima de 22 ºC.

En resumen, Aragón se prepara para un periodo de tiempo variado. La nubosidad densa y las brumas iniciales del viernes cederán el paso a días con mejor insolación, pero la calma se romperá el sábado con la aparición del fuerte viento de noroeste, especialmente en la depresión del Ebro.