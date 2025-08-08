Barra libre de 'burgers' y patatas fritas: solo se produce durante dos horas y media, algunos días, en esta localidad aragonesa

Zaragoza, del mismo modo que sucede hoy día en muchas otras capitales del mundo, se está plagando de decenas de hamburgueserías. Por ello mismo, encontrar ahora un verdadero establecimiento especializado en ellas es una tarea casi imposible, pues prácticamente las cartas de cualquier restaurante las incluye. En esta ocasión, ‘La Razón Aragón’ te recomienda este por su calidad y, también, su barra libre de hamburguesas. Se llama Burger Mood.

El restaurante especializado en 'burgers' de la capital aragonesa han buscado diferenciarse de esa abrumadora masa de establecimientos que optan por este plato americano ‘fast food’, pero que también puede ser muy refinado a razón de la carne de vacuno empleada y otros productos de temporada, así como las más creativas salsas con la que realzar cualquier ‘burger’ e icono culinario de la cultura pop mundial.

Más allá del Big Mac

Así pues, si quieres dejar a un lado por un momento la convencional Big Mac o la Whopper, esta hamburguesería emplazada en el 11 de la Avenida de Madrid, ofrece una innovadora propuesta que atrae desde mayo a los zaragozanos y zaragozanas más hambrientos. Sus competitivos precios y la carne recién hecha se unen a la ya mencionada calidad de los productos.

Porque Burger Mood ofrece diferentes modalidades, pero todas a buen precio. De lunes a viernes su chef ofrece un menú compuesto por una hamburguesa, bebida y patatas fritas por tan solo diez euros. Por dos más podrás, también, atiborrarse de patatas fritas sin límite alguno. Y, por otro lado, está su excepcional buffet libre de hamburguesas y patatas fritas.

Sobre su buffet libre por 20 euros

Posiblemente, Burger Mood haya traído a la ciudad del Ebro la primera ‘barra libre’ de decenas de tipos de hamburguesas y patatas fritas. Importante saberse el horario: es de lunes a jueves de 20.00 a 23.30, por tan solo 20 euros. "Ven con ganas y sal rodando", comparten desde el restaurante en redes sociales.

El establecimiento, pese a llevar abierto solo algunos meses, ha impactado rápidamente en el barrio de Zaragoza donde se encuentra, Las Delicias, y también fuera de él. Porque además de su buffet libre también ha corrido la voz sobre lo deliciosas que son sus salsas. "Nada de mezclas genéricas ni botes industriales. Solo sabor", comparten desde el establecimiento. Así pues, todas las salsas de Burger Mood son completamente caseras.

¿Qué opinan quienes ya han tenido el privilegio de degustar tales manjares entre dos panes? “Las que probamos estaban buenísimas”, deja registrado Y. en el Instagram de la hamburguesería, donde también hay comentarios incluso de usuarios residentes fuera de Zaragoza. “No sabes de la que te estás librando por tener el local en Zaragoza y no más cerca de Cádiz por que me llevaba un ejército para allá a comer como mismísimos hijos de la gran bretaña”, escribe uno de ellos.