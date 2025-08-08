Gran tormenta vs. ola de calor: cómo estos elementos destrozan el segundo fin de semana de agosto en estas zonas aragonesas

La previsión para la comunidad aragonesa durante desde el viernes 8 hasta el 10 de agosto de 2025 se caracteriza por la convivencia atmosférica del calor extremo con tormentas por las tardes. Así pues, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica temperaturas elevadas en buena parte de las tres provincias, que llegarán incluso a los 40 grados en el valle del Ebro. Conforme a la inestabilidad vespertina, también adelanta que desembocará en chubascos localmente fuertes en lugares de montaña.

Viernes, 8 de agosto: empieza bien y acaba así

El día empezará con un cielo de nubes altas solo a intervalos. Ya por la tarde, las nubes de evolución diurna predominarán en el Pirineo y, sobre todo, en el sistema Ibérico, donde se prevén chubascos y tormentas. Hay posibilidades de que estos núcleos tormentosos sean localmente fuertes y traigan rachas de viento muy intensas.

Las mínimas subirán en la zona más al norte, manteniéndose sin cambios en el resto. Las máximas serán, sin embargo, muy elevadas, con registros de 38-39 grados por la zona del Ebro, provincia de Zaragoza. Por otro lado, el viento será flojo y variable, con tendencia a este y sureste en la segunda parte del viernes y con puntuales aumentos de intensidad en el Ebro.

Sábado, 9 de agosto: segundo día de lluvias por la tarde

La AEMET en Aragón predice, de nuevo, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Durante la tarde, por segundo día consecutivo la nubosidad de evolución diurna provocará lluvias y tormentas en el Sistema Ibérico y el Pirineo, que podrían ser intensas.

Las temperaturas mínimas sin cambios o como mucho en ligero ascenso, mientras que las máximas solo traerán aumentos leves. A pesar de ello, los datos serán significativamente altos, con registros de 39-40 grados en el Ebro. Viento flojo y variable, y localmente moderado sobre todo en la depresión del Ebro por la tarde.

Domingo, 10 de agosto: el día de más calor

El último día de la semana se presenta con cielos con pocas nubes o directamente despejados. La nubosidad de evolución diurna atacará a la Ibérica y el Pirineo por la tarde, con probabilidad de chubascos dispersos.

Las mínimas bajarán ligeramente en el Pirineo, y se quedarán estables en el resto. Las máximas vivirán de nuevo un ligero ascenso, alcanzando los 35 grados en Teruel, los 39 en Huesca y los 40 en Zaragoza. Conforme al viento, los meteorólogos de la AEMET pronostican que volverá a ser flojo y variable en general, y de componente este y sureste en la Ibérica y el valle del Ebro ya por la tarde.