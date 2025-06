No "cogestión" pero sí "colaboración": Miguel Gracia (PSOE) y sus contundentes declaraciones sobre Sijena

El senador Miguel Gracia -del grupo territorial de socialistas de Aragón en la cámara alta- deja claro que el PSOE jamás ha propuesto la "cogestión" con Cataluña de las pinturas murales y resto de bienes del monasterio de Sijena, sino la "colaboración".

Contundentes declaraciones en la Comisión de Cultura en el Senado, donde ayer quedó aprobada una moción que insta al cumplimiento sin demora alguna y con todas las garantías de la reciente sentencia ya firme que obliga a la devolución de las pinturas desde el MNAC, Museo Nacional de Arte de Cataluña, a su emplazamiento original. "Pedíamos el avanzar en el espacio museístico y la colaboración y promoción del tema museístico de Villanueva de Sijena desde las dos comunidades autónomas", ha expresado también.

Sale adelante con los votos del PP, PSOE y Vox

La moción fue presentada por el senador del partido popular Eloy Suárez, que quería también que incluyera la censura de las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que en octubre de 2024 pronunció que el asunto del Tesoro de Sijena era de corte político y lo vinculó directamente al Procés. Finalmente, se concentró la sesión en exigir el cumplimiento de la sentencia, aunque el PSOE quiso añadir también la colaboración entre Cataluña y Aragón.

Una moción en la Cámara de representación territorial que ha salido adelante gracias a los votos positivos de PP, PSOE y Vox, cada uno con sus propios matices y sobre la que senador, Miguel Gracia, ha hablado en ‘La Rebotica’, de Cadena Ser Zaragoza. Aunque ha reconocido que la cogestión sí es algo que se había planteado en el pasado, ahora pide la colaboración para dar a conocer y promocionar el preciado patrimonio del Tesoro de Sijena.

"No he hablado nunca de cogestión; es verdad que hubo un intento de cogestión de una colección única, que era del Obispado de Lérida en los tiempos de [Pasqual] Maragall y Marcelino [Iglesias] y eso no llegó a buen término; evidentemente no entiendo que por cuestiones políticas, y dijo que no he dicho nunca la cogestión en Villanueva de Sijena; he dicho una colaboración entre comunidades

autónomas", ha argumentado en los micrófonos de Radio Zaragoza.

Por qué no se puede promocionar, se pregunta el senador socialista

"¿Por qué no se puede promocionar?”, ha preguntado de una manera retórica. Él mismo da la respuesta: “Lo he hablado con la gente de Villanueva, incluso con sus máximos responsables. Esa historia compartida no hay que abandonarla para nada, no tenemos que generar confrontación: hay reyes de Aragón en Villanueva de Sijena y hay reyes de Aragón en Poblet", comparte el senador aragonés.

Miguel Gracia ha terminado su intervención radiofónica solicitando que no haya impedimentos por parte de Junts y Esquerra Republicana en relación al cumplimiento de la sentencia, y asegura además que la ministra Pilar Alegría, también secretaria general del PSOE en la comunidad aragonesa, es partidaria de que las pinturas murales vuelvan al monasterio románico del siglo XII.